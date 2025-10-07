Alexa für Prime-Nutzer: So aktiviert ihr exklusive Vorteile mit Sprachbefehlen

Habt ihr euch mal gefragt, welchen Vorteil die Nutzung von Amazon Prime und Alexa in Kombination haben kann? Wir haben die Antwort.

Amazons Echo gehört in vielen Haushalten zum Standard. Die smarten Lautsprecher sind nicht nur praktisch, sondern auch bequem. Aufstehen zum Lichtausschalten oder um die neuesten Nachrichten zu hören? Fehlanzeige, das erledigt Alexa per Sprachsteuerung.

Seid ihr nicht nur echte Echo-Fans, sondern auch noch Prime-Mitglied bei Amazon? Dann gibt es Extra-Goodies, von denen viele Prime- und Alexa-Nutzer nichts wissen. Mit unseren Tipps holt ihr das Maximum aus der Kombination raus.

Verbessertes Einkaufserlebnis dank Alexa

Euer Echo beantwortet euch Fragen, die euch nach einer Bestellung unter den Nägeln brennen. Alexa ist in der Lage, euch den Lieferstatus zu verraten und Produkte auf die Einkaufsliste zu setzen. Schnäppchenfüchse profitieren außerdem von Prime-Angeboten, die nur via Sprachbefehl gekauft werden können (via Amazon).

Mit dem Befehl: „Alexa, welche Angebote habe ich“, rattert euer Echo die exklusiven Highlights für euch herunter. Smartphone? Computer? Unnötig, ihr steuert den Einkauf via Prime ganz einfach per Alexa. Ihr könnt sogar eure Essensbestellung über Prime via Alexa aufgeben.

Über Echo Amazon Music hören

Mit eurem Prime-Abo erhaltet ihr Zugang zu Amazon Music ohne lästige Werbeunterbrechung. Sobald ihr euer Amazon-Konto mit Alexa verknüpft habt, spielt der Echo auf Befehl eure Wunschmusik ab. Die Aktivierung funktioniert in wenigen Schritten:

Öffnet die „Alexa“-App. Navigiert zum Pfad „Geräte hinzufügen“ und dann „Amazon Echo“. Wählt aus zwischen Echo, Dot, Plus und anderen Varianten. Führt anschließend die Einrichtung nach Anleitung durch.

Mit simplen Sprachbefehlen wie „Alexa, spiel Rockmusik auf Amazon Music“ genießt ihr eure Abo-Vorteile jetzt direkt über den smarten Lautsprecher. Als Prime-Mitglied habt ihr zudem die Möglichkeit 60 Tage lang kostenlos auf Hörbücher zurückzugreifen. Nutzt die Audible-Probephase und hört euch Podcasts, Kinderhörspiele und vieles mehr an. Zusätzlich könnt ihr auch mit der Amazon Kreditkarte sparen.

Mit Echo Show und Amazon Prime Videos schauen

Besitzt ihr einen Echo Show (erhältlich bei Amazon), könnt ihr damit Video-Inhalte von Amazon Prime anschauen. Ein kurzer Sprachbefehl („Alexa, öffne Prime Video“) reicht aus, um Zugriff zur Datenbank zu bekommen. Alle Echo-Show-Geräte bringen die Funktion in Kombination mit Amazon Prime mit sich.