Alfa Romeo: Was steckt hinter Schlange und Kreuz?

Das Alfa-Romeo-Logo ist mehr als nur ein Emblem. Seit über 100 Jahren zeigen Schlange und rotes Kreuz, wo die Marke herkommt. Aber was steckt genau dahinter?

Ein Wappen aus Mailand

Alles begann 1910, laut dem heutigen Mutterkonzern Stellantis, mit der Gründung von A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) in Mailand. Das Logo spiegelte von Anfang an diese Herkunft wider.

Ein kobaltblauer Ring umschloss zwei wichtige Symbole der Stadt Mailand: das rote Kreuz auf weißem Grund und eine stilisierte Schlange mit Drachenkopf, das Wappen der Herzöge Visconti. Ergänzt wurde das Emblem durch die Initialen des Unternehmens, zwei Savoyer Knoten sowie die Stadtbezeichnung „Milano“.

Nach dem Ersten Weltkrieg geriet das Unternehmen in Schwierigkeiten. Dank des neapolitanischen Ingenieurs Nicola Romeo wurde die Firma gerettet, und 1920 erhielt sie ihren heutigen Namen Alfa Romeo. Unter diesem Logo gewann die Marke bald prestigeträchtige Rennen.

Das Alfa Romeo-Logo im Wandel

Der Zweite Weltkrieg traf Mailand und Alfa Romeo schwer: Bomben zerstörten das Werk und auch der Druckstock für das Logo ging verloren. 1947 erschien das Markenemblem deshalb schlicht in Silber auf rotem Grund, ohne die Savoyer Knoten, da Italien sich von der Monarchie verabschiedet hatte. Stattdessen zierten nun zwei stilisierte Bänder das Logo, die die Verbundenheit mit Mailand symbolisieren sollten.

1950 kehrte das Logo in seiner farbigen Form zurück. Modelle wie die Giulietta und die Giulia prägten das Bild von Alfa Romeo und machten die Marke zum Inbegriff von Stil, Sportlichkeit und italienischem Lebensgefühl.

Unverändert und doch modern: Das Alfa-Romeo-Logo heute

Über die Jahrzehnte blieb das Grunddesign des Logos nahezu unverändert. Der Siegerkranz von 1925 wurde grafisch modernisiert, der Schriftzug „Milano“ später entfernt. Doch die Schlange und das rote Kreuz sind bis heute das Herzstück des Emblems.

Alfa Romeo gehört mittlerweile zu Stellantis, einem Konzern, der dafür sorgt, dass die Geschichte und Bedeutung dieses ikonischen Logos bewahrt und weitergetragen wird. Zugleich muss sich die Marke aber auch an neue Vorgaben anpassen: EU-Richtlinien führen dazu, dass das Nummernschild nach fast 90 Jahren an eine andere Stelle am Fahrzeug gesetzt werden muss.