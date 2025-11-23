Alle Einstellungen auf null: So ist euer FireTV-Stick wieder wie neu

Wenn euer Amazon FireTV-Stick langsam wird, regelmäßig abstürzt oder ihr ihn verschenken wollt, lohnt sich ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Wir zeigen euch, wie ihr den FireTV-Stick resetten könnt – mit oder ohne Fernbedienung, bei älteren und aktuellen Geräten.
Was ihr vor dem Reset wissen solltet
Wenn ihr euer FireTV-Stick auf die Werkseinstellungen zurücksetzt, werden alle gespeicherten Logins sowie eure Apps und persönlichen Daten gelöscht. Das ist vor allem praktisch, wenn ihr das Gerät verschenken oder verkaufen möchtet.
Auch bei Problemen wie extrem langen Ladezeiten, häufigen Abstürzen und ähnlichem kann es helfen, die Werkseinstellungen des FireTV-Geräts wiederherzustellen. In diesen Fällen solltet ihr vorher jedoch einen Neustart des Geräts ausprobieren.
Ebenfalls kann es vorkommen, dass der FireTV-Stick oder das Netzteil ungewöhnlich warm sind, dann solltet ihr sie vom Stromnetz trennen und für einige Zeit abkühlen lassen. In vielen Fällen kann man sich so das Zurücksetzen ersparen.
FireTV-Stick per Fernbedienung zurücksetzen
- Startet den FireTV-Stick und nehmt die dazugehörige originale FireTV-Fernbedienung zur Hand.
- Haltet für 10 Sekunden gleichzeitig die Zurück-Taste und auf dem Navigationskreis rechts gedrückt.
- Sobald sich der FireTV-Stick ausschaltet, müsst ihr die Tasten wieder loslassen.
- Auf dem Bildschirm erscheint eine Rückfrage. Bestätigt den Reset oder wartet, bis er automatisch startet.
- Das Gerät startet neu, der Wiederherstellungsvorgang beginnt. Nach einer kurzen Einrichtungsphase erscheint der Anmeldungsbildschirm. Das Gerät wurde erfolgreich zurückgesetzt: Alle Daten, Apps und gespeicherten Inhalte sind nun gelöscht.
Zurücksetzen über das Menü
Natürlich könnt ihr das Gerät auch über die Einstellungen zurücksetzen. Je nach Version gibt es unterschiedliche Benutzeroberflächen, bei denen sich die Menüführung leicht unterscheidet.
- Startet den FireTV-Stick und navigiert mit der Fernbedienung nach rechts auf das Zahnrad-Symbol (neues Design) bzw. zum Punkt „Einstellungen“ (altes Design).
- Tippt einmal auf dem Navigationskreis nach unten und wählt die Kachel „Mein FireTV“ (neues Design) bzw. den Menüpunkt „Mein FireTV/System“ (altes Design) aus.
- Navigiert nach unten und wählt die Option „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ an.
- Das FireTV-Gerät fragt euch jetzt nochmals, ob ihr euch sicher seid. Wählt den „Zurücksetzen“-Button aus und drückt auf den Auswahl-/OK-Knopf.
- Daraufhin startet die Wiederherstellung der Werkseinstellungen. Alle Apps und Einstellungen werden entfernt.
Reset ohne Fernbedienung: So geht’s
Falls ihr die Fernbedienung verloren habt, ist ein Reset trotzdem möglich:
- Nutzt die FireTV App auf eurem Smartphone als Fernbedienung-Ersatz.
- Alternativ könnt ihr eine USB-Tastatur mit OTG-Adapter anschließen und euch so durch das Menü navigieren.
Diese Methoden erlauben ebenfalls den Zugriff auf die Reset-Funktion im Menü.
Unterschiede bei aktuellen Geräten
Seit dem neuesten FireTV-Stick mit eigenem Betriebssystem hat sich die Menüführung leicht verändert. Die Reset-Option ist nun unter „Einstellungen > Geräteinfo > Zurücksetzen“ zu finden. Zudem erscheinen bei der Bestätigung zusätzliche Sicherheitsabfragen, etwa bei verknüpften Zahlungsdaten.
Tipp: Achtet darauf, dass erweiterter Speicher (z. B. USB-Sticks) vor dem Reset sicher ausgeworfen wird.