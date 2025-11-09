Alle jammern wegen des Deutschland-Tickets, aber mir reicht dieser Vorteil vollkommen!

Für 58 (bald 63) Euro im Monat quer durch Deutschland – das ist das Versprechen des Deutschland-Tickets. Wirklich Gebrauch gemacht habe ich davon zwar effektiv noch gar nicht, trotzdem will ich die Nahverkehrs-Flatrate nicht mehr missen – und zwar aus einem simplen Grund.

Ein Kommentar von Robert Kohlick

Das Deutschland-Ticket: Eine Sorge weniger

Seit über zwei Jahren bin ich nun Abonnent des Deutschland-Tickets und ich muss zugeben: Ich bin mit dem Abo mehr als zufrieden. Das liegt jedoch nicht daran, dass ich mich in der Theorie in Leipzig in die Bahn setzen und damit bis nach München oder Sylt fahren kann. Eine solche Regio-Tortur wäre für mich tatsächlich der reinste Albtraum.

Nein, mir ist das Deutschland-Ticket vor allem wegen eines simplen Vorteils sein Geld wert: Komfort. Endlich muss ich mir nicht mehr ständig ein Ticket lösen, wenn ich zu meinen Eltern nach Brandenburg fahren will. Ich gucke mir einfach im DB Navigator den Zug meiner Wahl aus, setze mich auf einen freien Sitzplatz und schon kann es losgehen! Zudem reicht eine einzige Hin- und Rücktour aus, um die Kosten für das Deutschland-Ticket wieder drin zu haben.

Meine Anreise zum Bahnhof erfolgt auch via Bus oder Tram. Dank Deutschland-Ticket ist es auch hier nicht nötig, dass ich mir vorher groß Gedanken mache, ob eine Kurzstrecke reicht oder ich mir doch eine Einzelfahrt holen muss. Für aktuell 58 Euro im Monat (bald wird es etwas teurer) erkaufe ich mir ein wertvolles Gut: Sorglosigkeit.

Stadtreise? Deutschland-Ticket!

Wie genial das Deutschland-Ticket ist, fällt mir vor allem dann auf, wenn ich in komplett anderen deutschen Städten unterwegs bin. Anstatt mir irgendeine Drecks-App der örtlichen Verkehrsbetriebe aufs Smartphone zu ziehen, einen Account anzulegen, meine Bezahldaten zu hinterlegen, um dann durchzurechnen, ob sich eine Wochenendkarte für meinen Kurz-Trip lohnt, setze ich mich einfach in den Bus, die Tram oder die S-Bahn und fahre ins Hotel, in den Park oder wohin auch immer es mich sonst zieht.

In diesen Momenten freue ich mich besonders über das Abo – und genau aus diesen Gründen will ich das praktische Ticket auch nicht mehr missen.

