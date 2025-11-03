Alle Pixel-10-Modelle im Vergleich: Das Wichtigste im Überblick

Pixel ist Googles Premium-Marke für Smartphones, Tablets und Laptops. Wir stellen euch das Basis-, Pro-, XL- und Fold-Modell der Pixel-10-Reihe im Detail vergleichend vor.
Pixel 10: Die Features im Vergleich
Feature
Pixel 10
Pixel 10 Pro
Pixel 10 Pro XL
Pixel Pro Fold
Display
6,3 Zoll (160 mm) OLED, Actua-Display
6,3 Zoll (161 mm) LTPO-OLED, Actua-Display
6,8 Zoll (171 mm) LTPO-OLED, Actua-Display
6,4 Zoll (162 mm) OLED, Actua-Display
Prozessor
Google Tensor G5
Google Tensor G5
Google Tensor G5
Google Tensor G5
RAM
12 GB
16 GB
16 GB
16 GB
Speicher
128 GB, 256 GB
128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB
256 GB, 512 GB, 1 TB
256 GB, 512 GB, 1 TB
Kameras
Tripple-Kamera mit 48 MP Hauptsensor
Tripple-Kamera mit 50 MP Hauptsensor
Tripple-Kamera mit 50 MP Hauptsensor
Tripple-Kamera mit 48 MP Hauptsensor
Akku
4.835 mAh, Schnelladen, 55 % in 30 Min.
4.707 mAh, Schnelladen, 55 % in 30 Min.
5.079 mAh, Schnelladen, 70 % in 30 Min.
4.919 mAh, Schnelladen, 50 % in 30 Min.
Betriebssystem
Android 16
Android 16
Android 16
Android 16
Preis (UVP)
ab ca. 859 Euro
ab ca. 1.099 Euro
ab ca. 1.299 Euro
ab ca. 1.899 Euro
Google AI
Gemini (Nano, Live, Apps), Pixel Screenshots, Circle to Search, Live Übersetzung, Anrufassistent
Gemini (Nano, Live, Apps), Pixel Screenshots, Circle to Search, Live Übersetzung, Anrufassistent
Gemini (Nano, Live, Apps), Pixel Screenshots, Circle to Search, Live Übersetzung, Anrufassistent
Gemini (Nano, Live, Apps), Pixel Screenshots, Circle to Search, Live Übersetzung, Anrufassistent
Google Pixel 10: Welches Modell bietet die meisten Vorteile?
Das Google Pixel Pro XL bietet mit 6,8 Zoll Diagonale und 2.992 × 1.344 Pixeln eindeutig das größte Display. Es verfügt auch über die beste Kamera mit 50-MP-Weitwinkel, 48-MP-Ultraweitwinkel und 48-MP-Teleobjektivkamera mit 5-fachem optischem Zoom.
Das Google Pixel Pro XL verfügt auch über die beste Ladezeit. Den 5.200 mAh fassenden Akku könnt ihr mit bis zu 39 Watt laden, ein Netzteil wird allerdings nicht mitgeliefert. Von 0 auf 70 Prozent lädt das Pixel 10 Pro XL im Optimalfall in etwa 30 Minuten auf.
Auch beim RAM ist das Google Pixel Pro XL ganz vorn, es verfügt mit 16 GB über den größten Arbeitsspeicher. Das Smartphone ist für anspruchsvolle Aufgaben wie intensive Foto- und Videobearbeitung sowie KI-Nutzung optimiert.
Im folgenden Video stellen wir euch die Pixel-10-Modelle genauer vor:
Für wen eignet sich welches Pixel-Modell?
- Basis (Pixel 10): Ideal für euch, wenn ihr ein hochwertiges Smartphone mit aktueller Technik sucht, aber nicht jedes High-End-Feature braucht. Perfekt für den Alltag, Social Media, gute Fotos – und mit moderatem Budget.
- Pro: Empfehlenswert für euch, wenn ihr viel Wert auf Kameraqualität, Performance und Zukunftssicherheit legt. Wer oft fotografiert, filmt oder viel auf einmal auf dem Handy tut, sollte hier zuschlagen.
- Pro XL: Für alle, die ein großes Display, Top-Akku, maximale Speicheroptionen und Premium-Features wollen. Ideal für Multimedia, Gaming, Streaming, oder wenn ihr maximale Power benötigt.
- Pro Fold: Der Spezialist fürs Produktive, mit Falt-Display und Tablet-Erlebnis im Smartphone-Format. Ideal für Kreative, Multitasker und Technik-Enthusiasten, die keine Kompromisse wollen.