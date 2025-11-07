Alle reden von „6-7“ – aber kaum jemand weiß, was das Meme bedeutet

Das sogenannte „6-7 Meme“ ist ein virales Internet-Phänomen, das vor allem in sozialen Netzwerken wie TikTok, Instagram, Reddit oder Twitter (X) für Verwirrung und Lacher sorgt. Inzwischen hat das Meme auch Deutschland erreicht. Was steckt dahinter?

6-7-Meme: Das ist die Bedeutung

Das „6 7“-Meme ist nicht nur im Netz zu finden. Auch auf Schulhöfen und im Alltag hört man immer wieder Jugendliche laut „6 7“ rufen. Die Bedeutung des Memes ist nicht klar und es wird als eine Art wirrer Ausruf oder humorvoller Unsinn betrachtet, der die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zieht. Die Bedeutung ist absichtlich unklar, um eine humorvolle, absurde Situation zu schaffen. Es dient dazu, Menschen zu irritieren oder auf sich aufmerksam zu machen.

Das 6-7-Meme basiert auf einer simplen, aber absurden Aussage. Der Ursprung ist ein Bild einer Lehrerin. Dort findet man den englischsprachigen Text „Meine Siebtklässler haben mich darum gebeten, 43 + 24 auszurechnen. Ich bin voll draufreingefallen“.

Das Lustige an der Antwort ist das Ergebnis „67“. Das Komische an der Zahl geht auf den Song „Doot Doot (6 7)“ von Skrilla zurück. Dort werden die Zahlen mehrfach hintereinander gesungen. In dem Song gehen die Ziffern auf die „67. Straße“ in Chicago zurück, wo Skrilla herkommt. Der Song wurde im Dezember 2024 veröffentlicht und erstmals vermehrt in Memes im darauffolgenden Januar bei TikTok und Co. verwendet (Quelle: Know Your Meme). Hier könnt ihr das Lied anhören:

Wort des Jahres 2025

Das Online-Wörterbuch „Dictionary.com“ hat den Ausdruck zum Wort des Jahres 2025 gewählt. Bei der Wahl werden Wörter gekürt, die soziale Trends und globale Events widerspiegeln. Auch dort wird 6-7 keine besondere Bedeutung zugeschrieben. In einer South-Park-Episode, die im Oktober 2025 erschien, spielt der Ausdruck eine Hauptrolle:

Was hat LaMelo Ball mit 6-7 zu tun?

In den Meme-Videos wird häufig der NBA-Spieler LaMelo Ball eingebaut, der 6’7″ groß sein soll (2,01 Meter). Die Größe passt also zu den Lyrics des Doot-Doot-Songs.

In den Videos sieht man oft eine Montage aus verschiedenen Spielszenen mit dem Basketballer und Kommentatoren, die seine Größe nennen. 6-7 hat also keine wirkliche Bedeutung, sondern ist einfach eine lustige Zahlenkombination, die als Running-Gag auf das Lied und die Videos mit dem Basketballer zurückgeht.

Nachdem die Ziffern bei TikTok durch die Meme-Videos bekannt geworden sind, werden die Zahlen 6 und 7 zusammen immer wieder in einem lustigen Kontext ohne tieferen Sinn benutzt. So kann man es etwa als sinnlosen Kommentar ohne weitere Erklärung unter Videos lesen. Manche Nutzer beziehen sich auch auf das 6-7-Meme, wenn es zu ihrer Lebenssituation passt, zum Beispiel, wenn sie in einem Test ein Ergebnis von 67 Prozent erreicht haben. Auch in NBA-Videos, die nichts mit LaMelo Ball zu tun haben, tauchen die Zahlen als Kommentare auf.