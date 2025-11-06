Alle zahlen drauf: Neuer Perso kommt euch teuer zu stehen

Ihr müsst deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Die Bundesregierung hat eine Erhöhung der Ausweisgebühren beschlossen. Künftig sind für einen neuen Personalausweis mindestens 46 Euro, mit Foto insgesamt sogar 52 Euro fällig. An der höheren Gebühr hatte es zuvor von mehreren Seiten Kritik gegeben.

Personalausweis: Gebührenerhöhung beschlossen

Auf den bisherigen Preis von 37 Euro wird damit ein spürbares Plus aufgeschlagen. Sobald auch der Bundesrat zustimmt, tritt die neue Verordnung offiziell in Kraft. Ein genaues Datum steht dafür zwar noch nicht fest, aber lange dürfte es nicht mehr dauern. Sobald die Länder mitziehen, gilt der neue Preis bundesweit.

Die Bundesregierung erklärt die Erhöhung mit gestiegenem Aufwand. Doch hinter den Kulissen geht es auch um etwas anderes, sagen Kritiker: Die Kosten für ein neues Fotosystem sollen über die Ausweisgebühr mitfinanziert werden. Dieses PointID genannte System stammt von der Bundesdruckerei.

Personalausweis-Gebühren finanzieren PointID

Laut Bundesinnenministerium kostet der Betrieb von PointID rund 171 Millionen Euro über fünf Jahre. Bezahlt wird das nicht aus dem Haushalt, sondern über erhobene Gebühren. Viele Städte erhalten das System kostenlos, die Rechnung übernehmen am Ende die Bürger, wenn sie einen neuen Ausweis benötigen.

Das sorgt für Ärger. Fotohändler, Automatenbetreiber und die Industrie- und Handelskammer sprechen von unfairer Konkurrenz. PointID dränge private Anbieter vom Markt und funktioniere dabei nicht einmal reibungslos. Tests hätten gleich mehrere Schwächen bei Gesichtserkennung, Beleuchtung und Geschwindigkeit gezeigt (Quelle: heise online).

Ob sich das neue Fotosystem durchsetzt, muss sich angesichts des Preises aber erst zeigen. Schließlich lässt sich die Preissteigerung noch etwas mehr im Rahmen halten, wenn Bürgerinnen und Bürger bereits mit einem geeigneten Passfoto den neuen Ausweis beantragen. Die vollen 52 Euro zu bezahlen, wäre dann nicht nötig.