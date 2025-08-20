Allein dafür würde ich das Pixel 10 Pro XL kaufen

Google hat im Pixel 10, Pro und Pro XL ein Feature eingebaut, das ich mir seit Jahren wünsche.

Ein Kommentar von Peter Hryciuk

Google hat seine neuen Pixel-10-Smartphones vorgestellt. Sie sind schneller, halten länger durch, bieten eine bessere Bildqualität und wurden technisch aufgewertet. Das alles ist nett, doch mein Highlight ist Pixelsnap, auf das ich vier Jahre warten musste.

Google hat mich mit Pixelsnap an der Angel

Apple hat MagSafe für Smartphones erstmals mit den iPhone-12-Modellen eingeführt. Es handelt sich dabei um eine kabellose Ladefunktion, die das Ladegerät und anderes Zubehör mit Magneten auf der Rückseite festhält und ideal positioniert.

Seitdem es dieses Feature gibt, warte ich darauf, dass ein Android-Hersteller es übernimmt. Google hat es in diesem Jahr tatsächlich getan. Nachdem der Qi2-Standard etabliert wurde und das Feature von anderen Herstellern übernommen werden darf, war es nur eine Frage der Zeit, bis das auch wirklich passiert.

Genau wie bei MagSafe funktioniert Pixelsnap ohne extra Hülle. (© Severin Pick / GIGA)

Bei Google heißt MagSafe Pixelsnap. Ihr könnt damit euer Pixel 10, Pro und Pro XL mit 15 oder 25 Watt kabellos laden. Das Tolle ist, dass Pixelsnap mit MagSafe-Zubehör kompatibel ist. Wenn ihr also wie ich schon eine MagSafe-Hülle nutzt und entsprechendes Zubehör besitzt, müsst ihr das nicht austauschen.

Ich warte seit vier Jahren

Seit dem Pixel 6 Pro wechsle ich jedes Jahr zu Googles neuestem Top-Smartphone und nutze es über den gesamten Zeitraum, bis die nächste Generation da ist. Mit dem Pixel 9 Pro XL habe ich mir sogar eine MagSafe-Hülle geholt und die magnetische Ladefunktion so nachgerüstet.

Umso mehr freue ich mich, dass Google mit Pixelsnap die Magneten bei den Pixel-10-Handys direkt in der Rückseite integriert, wie es Apple beim iPhone macht. Ihr braucht also nicht unbedingt eine Hülle.

Eine Sache stört mich bei der Umsetzung von Google: Man erkennt am Gehäuse nicht, dass ihr Pixelsnap oder MagSafe-Zubehör nutzen könnt. Während Apple die Rückseite mit einem Ring markiert, sieht die Rückseite bei den Pixel-10-Smartphones unverändert aus. Man muss die Funktion also kennen.

