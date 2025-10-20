„Alles down!“ – Apple-Störung sorgt weltweit für Frust: Seid ihr auch betroffen?

Die Apple-Dienste an eurem iPhone, iPad oder Mac funktionieren heute nicht richtig? Damit seid ihr nicht allein. Weltweit gibt es am Montagmorgen verschiedene Probleme und Ausfälle bei Apples Online-Diensten.

Apple-Dienste lahmgelegt – warum Nutzer plötzlich ohne App Store, Musik und iCloud dastehen

Seit den frühen Morgenstunden des 20. Oktober 2025 berichten weltweit zahlreiche Nutzer von massiven Störungen bei Apple-Diensten. Besonders betroffen sind zentrale Plattformen wie der App Store, Apple Music, Apple TV+ sowie verschiedene iCloud-Services. Wer versucht, neue Apps zu laden, Updates zu installieren oder Inhalte zu streamen, stößt vielerorts auf Fehlermeldungen und Ladepausen. Selbst Apples TestFlight, das Entwicklerwerkzeug zum Testen neuer Apps, zeigt heute Vormittag Schwächen.

Apple-Dienste down

Auf der offiziellen Systemstatus-Seite von Apple waren die Probleme zeitweise bestätigt. Mittlerweile werden alle Dienste wieder grün markiert. Dennoch bleibt die Ursache unklar. Weder Wartungsarbeiten noch Serverausfälle wurden bislang kommuniziert. Auffällig ist, dass nicht alle Nutzer betroffen sind. Während manche weiterhin problemlos Apps installieren oder Musik hören können, stehen andere völlig ohne Zugriff da. Das deutet auf eine partielle Störung hin, die möglicherweise einzelne Regionen oder Servercluster betrifft.

Was hinter der Störung stecken könnte

Solche Ausfälle sind auch für Apple nicht neu, treten aber selten in diesem Umfang auf. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu kurzzeitigen Einschränkungen, meist durch Netzwerkprobleme oder fehlerhafte Updates in der Cloud-Infrastruktur. Da Apple weltweit eine enorme Serverkapazität betreibt, können kleine Fehler schnell große Wirkung entfalten. Oft genügen wenige Stunden, bis alles wieder läuft.