Alles nur heiße Luft: Samsung-Insider zerlegt aktuelles Galaxy-S26-Gerücht

Samsungs Galaxy-S26-Zeitplan soll wackeln – wie jedes Jahr.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Gerüchte sind im Smartphone-Business so verlässlich wie Jahreszeiten. Diesmal trifft es Samsungs kommende Galaxy-S26-Serie. In den letzten Tagen wurde behauptet, Samsung werde den Launch von Januar auf März 2026 verschieben. Der Grund: angebliche Entwicklungsprobleme bei einem der Modelle. Die Gerüchte gibt es jedes Mal.

Anzeige

Samsung verschiebt Galaxy S26 – nicht

Die Samsung-Profis von SamMobile, die seit Jahren als gut informierte Quelle gelten, haben das Gerücht inzwischen zerpflückt. Weder gebe es konkrete Belege noch nachvollziehbare Gründe für eine solch drastische Verschiebung.

Laut den Gerüchten soll nur das Standardmodell Galaxy S26 betroffen sein, während das Galaxy S26 Ultra bereits fertig und bereit für die Massenproduktion sei. Doch SamMobile zweifelt stark daran, dass Samsung mitten im Zyklus plötzlich nur ein Modell ausbremst – das wäre für den Konzern untypisch und logistisch unpraktisch.

In den vergangenen zehn Jahren hat Samsung seine Flaggschiffe fast immer pünktlich vorgestellt – meist im Januar, manchmal im Februar. Ob Galaxy S21, S22 oder S24: Verzögerungen blieben aus, obwohl in der Tech-Szene regelmäßig Gerüchte über angebliche Produktionsprobleme kursierten.

Eine tatsächliche Verschiebung wäre nur dann plausibel, wenn wirklich gravierende Schwierigkeiten aufträten – etwa bei der Chipfertigung oder der Beschaffung zentraler Komponenten. Doch davon ist derzeit nichts bekannt. Samsungs Lieferketten gelten als stabil, und die Entwicklung der neuen S-Generation verläuft laut internen Berichten planmäßig.

Anzeige

SamMobile erinnert zudem daran, dass Samsung neue Modelle mittlerweile so routiniert fertigt, dass man fast sagen könnte: Das Unternehmen kann Galaxy-S-Serien im Schlaf produzieren. Drei Modelle pro Jahr seien längst Standard, kein riskantes Unterfangen mehr.

Gerüchte tauchen regelmäßig auf

Kurz vor jedem großen Smartphone-Event häufen sich die Spekulationen – und viele Portale springen auf, ohne die Gerüchte wirklich zu prüfen oder zu hinterfragen. Doch bisher ist jedes dieser „Warnsignale“ für die Galaxy-S26-Serie im Sand verlaufen. Aktuell sieht alles danach aus, dass Samsung pünktlich liefern kann.

Fakt ist: Solange Samsung selbst keine Stellung nimmt, bleibt alles andere reine Spekulation. Und wer die letzten Jahre verfolgt hat, weiß: Die Chancen stehen gut, dass wir auch das Galaxy S26 wieder pünktlich im Januar sehen werden – ganz ohne Verzögerung.