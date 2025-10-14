Alles wirklich von Samsung? Diese 16 Produkte des Mega-Konzerns kanntet ihr noch nicht

© Getty Images / Robyn Beck / AFP 13 / 17

Ballie, der KI-gesteuerte Kugelroboter, sollte seit diesem Sommer auf dem Markt erhältlich sein. Da er sich aber in einer Identitätskrise befinde, verzögere sich die Einführung laut Samsung (via t3n). Die Aufgaben, die der Haushaltsroboter erfüllen sollte, können bereits mit dem Smartphone erledigt werden. Er soll nun als persönlicher Assistent fungieren.