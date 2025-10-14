Alles wirklich von Samsung? Diese 16 Produkte des Mega-Konzerns kanntet ihr noch nicht

Von Themenparks bis Werften: Samsung steckt hinter weit mehr, als man denkt. Die koreanische Unternehmensgruppe überrascht mit Produkten, die kaum jemand mit ihr verbindet. Hier sind 16 spannende Beispiele aus dem gigantischen Konzernkosmos.
#1 Windenergieanlagen
Samsung baute neben Onshore-Turbinen mit 2,3 bis 2,7 MW auch ein Offshore-Modell: eine 7-MW-Anlage mit 171 Metern Rotordurchmesser. Ihr Prototyp stand ab Oktober 2013 im schottischen Testfeld „Energy Park Fife“ nahe der Küste.
#2 Containerschiffe
In den 1990er-Jahren setzte Samsung auf den Schiffbau mit SHI. Mit Samsung Commercial Vehicles erweiterte Samsung sein Portfolio um Pkw. Beide Sparten sollten den Konzern breiter aufstellen, wenn auch nur für begrenzte Zeit.
#3 Co-Entwicklung von Helikoptern
1996 kooperierte Samsung Aerospace mit Bell Helicopter zur Entwicklung des Bell 427. Zudem forschte man mit dem Central Aerohydrodynamic Institute an Flugzeug-Verbundwerkstoffen. Bereits Anfang der 1990er lieferte SSA F-16-Baugruppen für Südkoreas Luftwaffe an Lockheed Martin.
#4 Smarte Gesichtspflege
2017 gründete Samsung das Smart-Skincare-Startup S-Skin. Das System umfasst ein IoT-Gerät zur Hautanalyse und Mikro-Nadel-Pflaster, die gezielt Wirkstoffe abgeben. Ergänzt durch LED-Licht und eine App ermöglicht S-Skin personalisierte Behandlungen basierend auf Messungen von Feuchtigkeit, Rötungen und Melanin.
#5 Gesundheits- und Fitnesstracker im Smart Ring
Der Samsung Galaxy Ring ist mehr als Schmuck: Er misst Vitalwerte und Aktivitätslevel und wird so zu eurem smarten Begleiter für Gesundheit und Fitness. Mit unauffälligem Design bietet er eine elegante Möglichkeit, jederzeit euer Wohlbefinden im Blick zu behalten.
#6 Burj Khalifa in Dubai
Samsung spielte beim Bau des Burj Khalifa eine zentrale Rolle: Die Bausparte Samsung C&T gehörte zu den Hauptauftragnehmern und errichtete den Turm im Joint Venture mit dem belgischen Unternehmen Besix und dem Baukonzern Arabtec aus den VAE.
#7 Everland: der größte Freizeitpark Südkoreas
Der Everland Park umfasst fünf Themenbereiche: Global Fair mit Shops und Restaurants, European Adventure im europäischen Stil sowie American Adventure und Magic Land mit vielfältigen Attraktionen und Angeboten. Der Park wird von einer Tochtergesellschaft der Samsung Group betrieben.
#8 Das Samsung Medical Center
Das Samsung Medical Center zählt zu Koreas führenden Krankenhäusern, bietet modernste Diagnosen und Therapien für Krebs- sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und wurde 1996 vom Weißen Haus als offizielles Evakuierungskrankenhaus in Anerkennung seiner Expertise und patientenorientierten Kultur benannt.
#9 WELT: Der Smart Gürtel der den Taillenumfang misst
Der Samsung WELT, entwickelt im C-Lab, war ein smarter Gürtel mit Sensortechnologie in der Schnalle. Er erfasste Taillenumfang, Schritte, Sitzdauer und Essverhalten, übermittelte Daten an eine App und unterstützte personalisierte Gesundheits- sowie Gewichtsmanagementpläne.
#10 Das „Matrix-Handy“
Das Samsung SPH-N270 wurde speziell für den Film „Matrix Reloaded“ konzipiert und ist eine exakte Nachbildung des Telefons, das darin verwendet wurde. Es ist aufgrund der GSM-Netzwerke in Deutschland nicht nutzbar, wurde in einer limitierten Auflage von etwa 2.500 hergestellt und ist ein Sammlerstück.
#11 Panzerhaubitze
Die K9 Thunder Panzerhaubitze wurde ab 1989 von Samsung Techwin entwickelt, und die ersten Einheiten davon im Jahr 1999 ausgeliefert. Daraus entstanden später andere Versionen mit neuem Navigationssystem und ein Prototyp mit vollautomatischem Waffenturm und einer Besatzung von drei Personen.
#12 Ballie: Der Samsung KI-Kugelroboter
Ballie, der KI-gesteuerte Kugelroboter, sollte seit diesem Sommer auf dem Markt erhältlich sein. Da er sich aber in einer Identitätskrise befinde, verzögere sich die Einführung laut Samsung (via t3n). Die Aufgaben, die der Haushaltsroboter erfüllen sollte, können bereits mit dem Smartphone erledigt werden. Er soll nun als persönlicher Assistent fungieren.
#13 Samsung Galaxy Beam Smartphone
Das Samsung Galaxy Beam, ein Gerät mit einem integrierten 15-Lumen-Projektor mit DLP Technologie, die es euch ermöglicht Inhalte vom Touchscreen an die Wand zu projizieren. Dies gelingt besonders gut in abgedunkelten Räumen. Die Hauptkamera hat eine Auflösung von 4,9 Megapixel.
#14 Samsung Smartwatch aus dem Jahr 1999
1999 präsentierte Samsung die erste Smartwatch, die sogar Telefonate ermöglichen konnte, zu einer Zeit, als solche Geräte noch wie Science-Fiction wirkten. Gedacht für junge Nutzer als mobiles Telefon, blieb ihr Erfolg jedoch weit hinter den Erwartungen zurück.
#15 Samsung Bot Care
Dieser KI-basierte Roboter erkennt das Verhalten der Nutzer und fungiert als persönlicher Assistent, wie auch als Begleiter für den Alltag. Er speichert Termine und Gewohnheiten, um Erinnerungen zu schicken und euch sicher durch einen geschäftigen Tag zu begleiten.
#16 Samsung Bot Handy Roboter: Haushaltshelfer
Der Roboter mit Greifarm nutzt KI, um Objekte zu erkennen und diese aufzuheben. Er erkennt sogar die Unterschiede in der Materialzusammensetzung dieser Objekte, um sie mit entsprechendem Kraftaufwand greifen zu können. Ein verlässlicher Partner der euch bei der Hausarbeit, beim Aufräumen oder Geschirr sortieren helfen kann.