„Alnatura bedauert den Vorfall sehr“: Dieses Produkt solltet ihr sofort zurückbringen

Der Bio-Händler Alnatura ruft aktuell ein beliebtes Produkt zurück. Betroffen ist der „Alnatura Räuchertofu ungekühlt“ in der 200-Gramm-Packung. Das Unternehmen warnt davor, den Tofu zu verzehren, falls er ein bestimmtes Mindesthaltbarkeitsdatum aufweist.

Diesen Räuchertofu von Alnatura solltet ihr lieber zurückgeben

Ihr solltet daher unbedingt eure Packungen überprüfen: Nur der Räuchertofu mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.07.2026 ist vom Rückruf betroffen. Das Datum findet ihr auf der Vorderseite der Verpackung (Quelle: Alnatura).

So sieht der betroffene Räuchertofu aus. (© Alnatura)

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten des Räuchertofus sowie andere Produkte von Alnatura sind nach Angaben des Unternehmens sicher und nicht Teil des Rückrufs.

Grund für die Maßnahme ist ein Fehler im Herstellungsprozess. Wie Alnatura mitteilt, wurde die betroffene Charge nicht ausreichend erhitzt. Das kann dazu führen, dass das Produkt vorzeitig verdirbt und sich unerwünschte Mikroorganismen vermehren.

Alnatura bietet betroffenen Kunden Ersatz an

Solltet ihr eine der betroffenen Packungen zu Hause haben, könnt ihr diese einfach in der Verkaufsstelle zurückgeben, in der ihr sie gekauft habt. Laut Alnatura erhaltet ihr ein Ersatzprodukt. Die Alnatura-Produkte werden auch in Läden wie Edeka, Rossmann, Müller oder Hit verkauft.

Von einer Rückerstattung des Kaufpreises ist jedoch im offiziellen Statement keine Spur zu finden – für Produktrückrufe ein eher ungewöhnliches Prozedere, wie andere Beispiele bei Lidl, Rewe oder Edeka zeigen. Gut möglich also, dass euch im jeweiligen Laden wirklich nur ein Austausch des Produkts angeboten wird.

Alnatura hat die betroffene Ware bereits aus dem Verkauf nehmen lassen und entschuldigt sich bei seinen Kundinnen und Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

