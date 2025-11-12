AlpacaCamping-App: Informationen und Erfahrungen

Über AlpacaCamping könnt ihr Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen oder Zelte buchen. Wie das geht, erklären wir euch in unserem Artikel.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was ist AlpacaCamping?

Bei AlpacaCamping könnt ihr in Deutschland und Österreich naturnahe Stellplätze bei Privatleuten, Landwirten oder Winzern für Wohnmobile, Wohnwagen oder Zelte finden und buchen. Über 4000 Stellplätze sind gelistet.

Anzeige

Ihr könnt die App im Google Play Store oder im App Store herunterladen oder die Webseite von AlpacaCamping besuchen.

Hinter dem Ganzen steckt die Firma „Alpacacamping GmbH“ mit Sitz in Volkach. Als Geschäftsführer und Gesellschafter sind Dominik Quambusch, Christopher Feuerlein und Steffen Drews eingetragen.

AlpacaCamping Stellplatz Suche AlpacaCamping GmbH

AlpacaCamping Stellplatz Suche AlpacaCamping GmbH

Anzeige

Welche Vorteile bietet AlpacaCamping?

Auf der Website findet ihr eine interaktive Kartenansicht und zahlreiche Filtermöglichkeiten, wie zum Beispiel „Hunde erlaubt“, „Feuerstelle“ oder „Sanitäranlagen“. Außerdem könnt ihr eine Sofortbuchung durchführen, Bewertungen anderer Nutzer lesen sowie Fotos der Plätze anschauen.

In der App könnt ihr eure Lieblingsplätze speichern oder getätigte Buchungen verwalten. Weiterhin könnt ihr eure komplette Reiseroute in der App planen.

Welche Utensilien beim Campen unerlässlich sind, erklären euch unsere Kollegen von familie.de:

Anzeige

Ist die AlpacaCamping-App kostenlos?

Das Erstellen eines Nutzerprofiles ist kostenlos. Die Buchung eines Stellplatzes oder eines anderen Angebotes ist jedoch kostenpflichtig. Es fällt eine Servicegebühr für den Anbieter und für den Nutzer an. Diese sichert den Betrieb der Vermittlungsplattform. Wie hoch diese ausfällt, hängt davon ab, welches Angebot ihr in Anspruch nehmt.

Bucht ihr zum Beispiel einen Stellplatz, kostet es euch 20 Prozent des Tagesbruttopreises plus 2,50 Euro täglich. Diese Gebühr könnt ihr mit PayPal, über Klarna, mit eurer Kredit- oder Girokarte sowie mit Apple und Google Pay bezahlen. Eine Barzahlung vor Ort an den Stellplatzvermieter ist ausgeschlossen.

AlpacaCamping: Erfahrungen anderer Nutzer

Bei der bekannten Plattform Trustpilot ist bisher keine Bewertung von AlpacaCamping zu finden. Die App erhält im Google Play Store derzeit 3,8 von 5 Sternen, ein eher durchwachsenes Ergebnis.

Viele Nutzer loben zwar die Idee und die große Auswahl an naturnahen Stellplätzen, doch die Praxis überzeugt nicht alle.

Anzeige

In den Bewertungen wird häufig bemängelt, dass die Gebühren zu hoch seien und die App nicht immer reibungslos läuft. Probleme bei der Anmeldung, beim Laden von Karten oder beim Buchen trüben für einige das Nutzungserlebnis.