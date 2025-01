Alte Erinnerungen digitalisieren: Aldi verkauft Multiscanner zum Spottpreis

Ihr wollt eure Dias und Filme digitalisieren? Dann hat Aldi in seinem Online-Shop ein passendes Angebot für euch. Aktuell gibt es dort einen Foto-Dia-Film-Scanner zu einem sehr attraktiven Preis. Doch lohnt sich die Anschaffung wirklich? Wir geben euch unsere Einschätzung als Entscheidungshilfe.

Aldi: Rollei-Multiscanner konkurrenzlos günstig

Aldi bietet in seinem Online-Shop derzeit das perfekte Angebot für alle, die ihre alten Erinnerungen digitalisieren möchten. Ihr bekommt den Rollei Photo-Dia-Film-Scanner PDF-S 440 statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 249 Euro zum Sparpreis von 149 Euro (Angebot bei Aldi anschauen). Es fallen noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro an. Vergleichbare Modelle kosten mindestens 200 Euro, somit erhaltet ihr hier einen erstklassigen Deal.

Rollei Photo-Dia-Film-Scanner PDF-S 440 Statt 249 Euro UVP: Multi-Scanner mit 2,4" TFT-LCD-Farbmonitor, schnellem Scanvorgang & für vielseitige Fotogrößen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.01.2025 14:36 Uhr

Was bietet der Foto-Dia-Film-Scanner von Rollei?

Ihr habt sicherlich wertvolle Erinnerungen, die noch auf analogen Fotos und Dias festgehalten sind. Um sie zu bewahren und vor dem Vergilben zu schützen, ist es ratsam, sie zu digitalisieren. Ein herkömmlicher Dokumentenscanner mag für Fotos geeignet sein, doch Dias und Negative können damit nicht eingescannt werden. Hier kommt der Multiscanner von Rollei ins Spiel. Der Rollei PDF-S 440 verspricht eine einfache und schnelle Digitalisierung von Dia- und Negativfilm-Streifen sowie Einzelbildern.

Das Gerät bietet einen entscheidenden Vorteil: Ihr benötigt keinen Computer, um ihn zu nutzen. Mit seinem kleinen TFT-LCD-Farbmonitor könnt ihr das Scanergebnis direkt überprüfen. Zudem können die eingescannten Dateien sogar nachträglich über den Scanner bearbeitet werden. Der Multiscanner kann Fotos, Dias und Negative in Standardgrößen bis zu 13 mal 18 Zentimeter mit einer Auflösung von bis zu 1.800 dpi einscannen. Ausgestattet mit einer Auflösung von 10 Megapixeln, sollte es für die meisten Anwendungen mehr als ausreichend sein. Zudem ermöglicht der Scanner das direkte Speichern der Bilder auf einer SD-Karte, was den Prozess der Digitalisierung weiter vereinfacht. Alternativ kann der Multiscanner auch über USB mit einem Computer, Tablet oder Smartphone verbunden werden.

Im Lieferumfang des Multiscanners enthalten sind eine Halterung für Negative, eine Halterung für Dias, eine 4-in-1 Halterung für Visitenkarten und Fotos, ein USB-C-Kabel, das USB-Netzgerät und eine Bildbearbeitungssoftware.

Für wen lohnt sich die Anschaffung des Foto-Dia-Film-Scanners?

Der reduzierte Preis von 149 Euro macht den Rollei PDF-S 440 zu einem attraktiven Angebot für diejenigen, die ihre alten Fotos und Dias digitalisieren möchten. Verglichen mit anderen Scannern ähnlicher Leistungsfähigkeit bietet er ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, besonders wenn man bedenkt, dass viele vergleichbare Modelle oft deutlich teurer sind.

Rollei Photo-Dia-Film-Scanner PDF-S 440 jetzt ab 149,00 € bei Aldi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.01.2025 14:36 Uhr

