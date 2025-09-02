Alte Fenster nachrüsten: Sowohl für Sommer als auch für den Winter sinnvoll

Im Sommer ist es zu heiß, aber im Winter wird es schnell kalt? Dann sind vor allem im Dachgeschoss clevere Lösungen gefragt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Sonnenschutzfolien können Abhilfe schaffen

Um die sommerliche Hitze draußen zu halten, könnt ihr reflektierende Sonnenschutzfolien auf die Fensterscheiben kleben. Beachtet dabei die Hinweise auf der Verpackung und stimmt euch mit eurem Vermieter ab.

Anzeige

Die Folien sind vergleichsweise preisgünstig und wirksamer als ein Rollo (bei Amazon ansehen). Sie reflektieren das Sonnenlicht, bevor es den Innenraum erreicht.

Die sommerliche Hitze macht auch euren Handys zu schaffen, wie unser Video verrät:

Anzeige

Rollos und Plissees

Rollos, Plissees, Lamellen oder Faltstores können vor Sonne schützen (bei Amazon ansehen). Wichtig ist, dass die zum Fenster zeigende Seite das Sonnenlicht so gut wie möglich reflektiert. Das Material sollte deshalb hell sein. Dunkle Vorhänge bieten praktisch keinen Schutz vor Hitze.

Fenster abdichten

Um im Sommer die Hitze und im Winter die Kälte draußen zu halten, ist es wichtig, dass die Fenster dicht sind. Erneuert deshalb regelmäßig das Dichtband, bevor es rissig und brüchig wird.

Im Dachgeschoss kommt es auf die Dachkonstruktion an. Dachziegel heizen sich im Sommer schnell auf und geben diese Hitze über nicht abgedichtete Fugen oder undichte Rohr- und Kabeldurchführungen ins Innere weiter. Der Dämmstoff sollte daher ein hohes Wärmespeichervermögen haben.

Das ist beim Sonnenschutz in Mietwohnungen erlaubt

Als Mieter sind die Möglichkeiten, sich vor der sommerlichen Hitze zu schützen, begrenzt. Außen angebrachter Sonnenschutz bringt den größten Effekt, da die Sonne dadurch gar nicht erst bis zum Fenster kommt.

Anzeige

Doch um Außenrollos, Markisen oder Sonnensegel anbringen zu können, braucht es die Zustimmung des Vermieters. Darauf weist Marie Vaubel von der Verbraucherzentrale Berlin hin. Sprecht euch also mit euren Vermieter vorher ab.