Alte Handys und Laptops loswerden: Diese neue Regel müsst ihr kennen

Die Rückgabe von Elektroschrott wird noch einfacher.

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Doch trotz eindeutiger Vorschriften landen viele Altgeräte noch immer im falschen Container oder verschwinden ganz aus dem Kreislauf. Der Bundestag hat jetzt Maßnahmen beschlossen, die direkte Folgen für Händler, Wertstoffhöfe und Verbraucher haben.

Rückgabe von Altgeräten neu aufgestellt

Demnach müssen Händler, die Elektrogeräte verkaufen, in Zukunft deutlicher kennzeichnen, wo Verbraucher alte Geräte zurückgeben können. Gemeint sind Produkte wie Mobiltelefone, Laptops, Rasierer oder Taschenlampen.

Die neuen Hinweisschilder sollen ganz einfach dafür sorgen, dass Rückgabestellen leichter zu erkennen sind. Gleichzeitig sollen Kunden beim Kauf besser darüber informiert werden, wie die Entsorgung korrekt abläuft.

Verpflichtet sind Anbieter vom Elektronikmarkt bis zum Supermarkt schon heute, Elektroaltgeräte auch wieder zurückzunehmen. Diverse Verfahren mit Supermarktketten zeigten aber, dass hier noch viel Unsicherheit besteht. So kommt es unter anderem auf die Größe der Märkte und deren Angebot vergleichbarer Produkte an.

Auch kommunale Sammelstellen geraten mit den neuen Vorschriften in den Fokus. Wertstoffhöfe müssen künftig darauf achten, dass ausgediente Elektrogeräte nicht mehr einfach irgendwo landen. Das Einordnen in die Container wird zur Aufgabe speziell geschulter Mitarbeiter. Ziel ist es, Risiken wie Brände durch beschädigte Akkus zu minimieren und gleichzeitig wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen.

Mit den Änderungen will der Gesetzgeber die Sammelquote erhöhen und die Kreislaufwirtschaft stärken. Insbesondere Lithium-Batterien gelten als problematisch, wenn sie falsch entsorgt werden. Kommunen sollen mit den neuen Vorgaben mehr Verantwortung übernehmen und besser sichtbar machen, wie die Abgabe funktioniert.

Auch E-Zigaretten: Rücknahme wird zur Pflicht

Die neuen Regeln gelten nicht nur für klassische Elektrogeräte, sondern auch für E-Zigaretten. Der Handel muss künftig alle Varianten (Einweg, Mehrweg und Tabakerhitzer) zurücknehmen. Für Kunden bleibt das kostenlos, auch wenn diese kein neues Rauchgerät kaufen.

Parallel dazu fordert das Parlament, Einwegprodukte stärker zu regulieren und ein mögliches Verbot zu prüfen. Damit folgt Deutschland dem Kurs anderer Länder wie Frankreich, wo Einweg-E-Zigaretten bereits untersagt sind (Quelle: Tagesschau).