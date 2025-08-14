Alten Wunschgutschein gefunden? Mit dieser Funktion könnt ihr ihn noch einlösen

Beim Einlösen eines Wunschgutscheins kann eine Fehlermeldung erscheinen, dass der Gutschein veraltet ist, obwohl er nicht abgelaufen ist. In vielen Fällen geht das Guthaben aber nicht verloren, wenn ihr den Gutschein wieder aktivieren lasst.

Wunschgutschein veraltet: So reaktiviert man ihn

Ist euer Gutschein noch gültig und wird trotzdem als „veraltet“ angezeigt, könnt ihr ihn hier wieder aktivieren lassen. Auf Wunschgutschein.de könnt ihr euren Gutschein kostenlos reaktivieren.

In vielen Fällen werden Gutscheine nach 12 Monaten deaktiviert. Auf das Guthaben kann man dann aber trotzdem noch zugreifen. Geht dafür wie folgt vor:

Steuert diese Support-Seite an. Wählt die Option „Mein Gutscheincode wird als veraltet angezeigt“. Gebt hier eure E-Mail-Adresse und den ungültigen Code ein, der sich nicht einlösen lässt. Drückt auf das Feld „Gutschein aktivieren“. Euer veralteter Code wird überprüft. Im Anschluss wird der Wunschgutschein-Code reaktiviert. Das kann bis zu 24 Stunden dauern.

Der Prozess lässt sich nicht beschleunigen. Ihr erhaltet keine weitere Benachrichtigung, darüber, dass der Code wieder funktioniert. Führt die oben genannten Schritte innerhalb der 24 Stunden nicht erneut für den gleichen Code durch, da hierdurch der Aktivierungsprozess erneut gestartet wird und ihr wieder 24 Stunden warten müsst.

Wie lange ist ein Wunschgutschein gültig?

Beachtet aber, dass für Wunschgutscheine dieselbe Verfallszeit gilt wie für normale Gutscheine. Ein Wunschgutschein ist ab Ende des Jahres, in dem er gekauft wurde drei Jahre lang gültig. Ist der Zeitraum abgelaufen, habt ihr keinen Anspruch mehr darauf, dass der Gutschein eingelöst oder das Guthaben ausgezahlt werden kann.

Falls etwas nicht funktioniert, kontaktiert den Wunschgutschein-Support, in dem ihr das Kontaktformular ausfüllt. Telefonisch ist der Kundenservice unter der Nummer 0211-781 75 80 erreichbar.

Um zu verhindern, dass euer Wunschgutschein nach zu langer Nutzung deaktiviert wird, könnt ihr online ein Shoppingkonto eröffnen. Dort lassen sich mehrere Wunschgutscheine verwalten und zum Beispiel das Restguthaben abfragen.