Alternative zu park4night: Diese Apps helfen bei der Stellplatzsuche fürs Wohnmobil

Mit „park4night“ könnt ihr Park-, Stell- oder Campingplätze finden. Welche Alternativen zu der App gibt es? Mehr dazu im Artikel.

Was bietet die App „park4night“?

Bei „park4night“ handelt es sich um eine App und Web-Plattform, die vor allem Campern, Wohnmobil- und Van-Reisenden hilft, entsprechende Plätze zu finden. Sie bietet euch Zugriff auf über 140.000 Übernachtungsmöglichkeiten weltweit, vor allem in Europa.

Ihr erhaltet nützliche Informationen wie Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten, Strom, Wasser, Kosten, Bewertungen und Fotos der Community. Die App erleichtert eure Reiseplanung und flexible Routenänderungen, denn ihr könnt schnell passende Orte zum Parken, Übernachten oder Pausieren finden.

Welche Utensilien beim Campen unerlässlich sind, erfahrt ihr in diesem Video unserer Kollegen von familie.de:

Was ist das Besonders an „park4night“ und welche Alternativen gibt es?

Die App „park4night” wird von einer aktiven Community mit Rezensionen und Tipps gepflegt und ist für iOS, Android und im Web verfügbar. In der Grundversion könnt ihr die App kostenlos nutzen.

Als Alternativen dazu stellen wir euch fünf Apps vor: „AlpacaCamping“, „Campercontact“, „Landvergnügen“, „Roadsurfer Spots“ und „iOverlander“.

AlpacaCamping: Stellplätze für Naturliebhaber

Bei AlpacaCamping könnt ihr aus über 4.000 Camping- und Stellplätzen euren Favoriten buchen. Das Angebot steht euch europaweit zur Verfügung. Die App hat vor allem naturnahe Stellplätze im Angebot.

AlpacaCamping Stellplatz Suche AlpacaCamping GmbH

Campercontact: Riesige Auswahl an Stellplätzen weltweit

Die App Campercontact bietet euch über 60.000 Standorte in 58 Ländern. Hier könnt ihr ganz einfach den perfekten Stellplatz für eurer Wohnmobil finden oder eure nächste Tour mit dem Routenplaner ausarbeiten. Es gibt viele Vorschläge für Wohnmobiltouren.

Campercontact - Camper Van Campercontact

Landvergnügen: Übernachten und regionale Produkte genießen

Einfach Losfahren und unterwegs bei landwirtschaftlichen Betrieben übernachten – so funktioniert Landvergnügen, die beliebte App für Reisende. Ihr könnt als Mitglieder 24 Stunden kostenlos bei dem Anbieter stehen. Die App deckt die DACH-Region ab.

Landvergnügen Landvergnügen GmbH

Roadsurfer Spots: Findet euren Lieblingsplatz mit nur wenigen Klicks

Die praktische App Roadsurfer Spots hilft euch bei der Campingplatz-Suche bis hin zur Routenplanung. Bucht eure nächste Übernachtungsmöglichkeit im Voraus oder spontan während eurer Reise. Ihr habt die Möglichkeit nach Themen zu filtern, zum Beispiel Camping bei Winzern oder mit Alpakas.

roadsurfer spots Campsites roadsurfer

iOverlander: Tipps aus der Community zu den entlegensten Ecken der Welt

iOverlander ist eine Karten-App, die euch hilft, weltweit Campingplätze und andere Unterkünfte zu finden. Ihr könnt die App auch ohne Mobilfunkempfang nutzen, denn die Daten werden auf eurem Smartphone gespeichert.

Dort findet ihr zudem Infos zu Services wie Wasser- und Propangaskauf, eine aktive Community versorgt die App mit wichtigen Tipps. Die App eignet sich gut für die Suche nach Wildcampingpläten und abgelegenen Gebieten.

iOverlander 2 iOverlander LLC

