Alternative zum Prime Day: Amazon verkauft Retouren bald noch günstiger

Amazon macht Gebrauchtware zur Schnäppchenquelle.

Mit einem neuen Rabatt-Event will Amazon mehr Menschen zum Kauf von Retourenware auf der Plattform bewegen. Die „Second Chance Deal Days“ starten Anfang September und bieten Rabatte von bis zu 50 Prozent auf geprüfte Rückläufer und generalüberholte Technik.

Amazon: Second-Hand-Aktion für Retourenware

Unter der Bezeichnung Retourenkauf (früher Warehouse) führt Amazon seit Längerem zurückgesendete Artikel wieder dem Handel zu. Zum Start der neuen „Second Chance Deal Days“ vom 3. bis 9. September 2025 bündelt das Unternehmen erstmals das Retouren-Programm mit Amazon Renewed. Die Aktion richtet sich laut Eigenbeschreibung an Kunden, die Elektronik, Haushaltswaren oder Gaming-Zubehör günstiger erstehen möchten.

Laut Amazon stammen alle Produkte aus Rücksendungen, wurden geprüft und mit einer sichtbaren Zustandsbeschreibung versehen. Der Zustand reicht dabei von „wie neu“ bis „akzeptabel“.

Amazon gewährt bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte. Kunden können zusätzlich nach Preis, Zustand und Verfügbarkeit filtern. Der Konzern erklärt, dass allein 2024 über 20 Millionen dieser Artikel in Deutschland verkauft wurden (Quelle: Amazon).

„Second Chance Deal Days“ für mehr Nachhaltigkeit

Mit der Rabattaktion will Amazon auch zeigen, dass gebrauchte Produkte eine echte Alternative zu Neuware sein können. Rückläufer erhalten so eine zweite Chance und landen nicht sofort im Recycling.

Produkte mit beschädigter Verpackung oder leichten Gebrauchsspuren sind für Amazon dabei kein Ausschlusskriterium mehr. Vielmehr will Amazon mit der Aktion zeigen, dass Second-Hand-Ware nicht gleichbedeutend mit Kompromiss ist. Ob sich das neue Format langfristig etabliert, hängt auch davon ab, wie viele Kunden am Ende tatsächlich zugreifen.