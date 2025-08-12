Alternative zur DHL-Packstation: Kaufland startet Angebot – mit wichtigem Unterschied

Kaufland möchte den Paketempfang für alle etwas einfacher gestalten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

In rund 40 Filialen stehen jetzt neue Paketstationen, die nicht an einen einzelnen Zustelldienst gebunden sind. Kaufland kooperiert dafür mit myflexbox und plant, bis Ende 2026 bis zu 300 Standorte in Deutschland bereitzustellen. Im Gegensatz zu den DHL-Packstationen können hier auch Sendungen von DPD, FedEx, GLS oder UPS hinterlegt werden.

Anzeige

Kaufland: Paketservice für mehrere Anbieter

Die neuen Paketstationen sind direkt vor den Kaufland-Filialen aufgestellt und sollen Kunden den Weg zu einem separaten Abholpunkt ersparen. Abholen, Versenden oder Retouren, all das ist an denselben Terminals möglich. Laut Kaufland sollen Kunden den Einkauf ganz einfach mit weiteren Erledigungen verbinden können (Quelle: Kaufland).

Myflexbox bringt dafür die nötige Erfahrung mit. Das Unternehmen betreibt eigenen Angaben zufolge bereits über 1.300 solcher Stationen in Deutschland und Österreich. Die neuen Standorte bei Kaufland sollen Teil dieses Netzes sein, das schrittweise erweitert wird. Laut den beiden Partnern wird mittlerweile jede Woche mindestens ein neuer Standort in Betrieb genommen.

Kaufland: Offenes System statt Exklusivbindung

Der größte Unterschied zur DHL-Packstation besteht darin, dass das myflexbox-System anbieteroffen ist. Nutzer sind nicht auf einen Paketdienst festgelegt und können mehrere Anbieter gleichzeitig nutzen. Kaufland und myflexbox sehen darin einen klaren Vorteil gegenüber geschlossenen Systemen, die nur jeweils den eigenen Versand abwickeln – allein ist myflexbox mit diesem Weg aber nicht.

Anzeige

Bis Ende 2026 wollen Kaufland und myflexbox deutschlandweit 300 Filialen mit den offenen Paketstationen ausstatten. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Zuletzt sind neue Standorte in Städten wie Leipzig, Berlin, Oldenburg und Würzburg hinzugenommen.