Altes Handy, neuer Zweck: Das perfekte Upgrade für euer Fahrrad

Ihr habt ein altes Smartphone übrig und wollt es weiternutzen? Es könnte euch bei euren Radtouren als neues Fahrraddisplay dienen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Fahrrad-Tacho als Standardtracker

Viele Fahrradfahrer nutzen einen Tacho, um ihre Fahrten zu tracken. Die aktuelle Geschwindigkeit, die Tagesstrecke sowie die insgesamt geradelte Strecke gehören dabei zu den Standardinformationen, die jeder Tacho aufzeichnet.

Anzeige

Es gibt Geräte, die weitere Informationen und Details bereitstellen. Allerdings sind diese relativ klein. Wer eine bessere Übersicht will, braucht einen größeren Bildschirm – beispielsweise ein Smartphone.

Handy-Display als Alternative

Nicht jeder aber will sein neues Handy in eine Halterung auf den Lenker spannen, da es natürlich einigen Erschütterungen standhalten muss und immer die Gefahr besteht, dass kleine Schäden entstehen. Umso mehr bietet sich euer ausgedientes Smartphone an.

Lamicall Handyhalterung Fahrrad Universal 360° Lenker-Halterung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 12:30 Uhr

Mit verschiedenen Apps könnt ihr eure Strecken vorher genau planen und nach euren Wünschen anpassen. Das Smartphone zeigt euch dann die Route an, womit das Navigieren einfacher wird. Außerdem bekommt ihr alles Wichtige auf den Bildschirm, wie die zurückgelegte Strecke, die verbrachte Zeit und die Geschwindigkeit. Am Ende der Fahrt folgt eine detaillierte Auswertung, inklusive Höhenmetern.

Anzeige

Für iPhone-Nutzer, die einen guten Fahrradcomputer suchen, erschien 2023 mit dem Update auf iOS17 ein wirklicher Game-Changer.

Auch gesundheitliche Auswertung möglich

Wer von euch besonders sportlich ist, kann mithilfe des Fahrrad-Displays auch seine Gesundheitsdaten während der Fahrradfahrt auswerten. Wie hoch sind die verbrauchten Kalorien, wie oft schlägt das Herz im Durchschnitt, wie sieht es mit der Herzfrequenz in besonders anstrengenden Situationen aus?

Damit all diese Informationen verarbeitet werden können, wird im Regelfall eine Smartwatch oder ein kompatibles Gerät zur Messung der Herzfrequenz benötigt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.