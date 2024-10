AM und PM Eselsbrücke: Bedeutung der Uhrzeitangabe

Ob im Internetchat, auf Digitaluhren oder im Englischunterricht – die Abkürzungen „a.m.“ und „p.m.“ sind jedem schon mal begegnet. Doch was bedeuten diese Zeitangaben genau? Woher stammen sie, und welche Eselsbrücke hilft dabei, sie sich besser zu merken?

In Chats, E-Mails und anderen englischsprachigen Unterhaltungen begegnen uns oft Zeitangaben wie „3 p.m.“. Die Schreibweisen variieren – ob „am und pm“, „a.m. und p.m.“, „A.M. und P.M.“ oder „A/M und P/M“ – alle bedeuten dasselbe.

Anzeige

Die coolsten kostenlosen Apps für dein Smartphone Abonniere uns

auf YouTube

Die Bedeutung von am und pm (A.M./P.M.) bei der Uhrzeit

Auch wenn die Abkürzungen im englischen Sprachraum verwendet werden, kommen sie aus dem Lateinischen und bedeuten wörtlich übersetzt:

AM: ante meridiem – vor Mittag (0:00 - 11:59 Uhr)

PP: post meridiem – nach Mittag (12:00 - 23:59 Uhr)

Anzeige

In Deutschland verwendet man das 24-Stunden-System. In Ländern wie Kanada, den USA und anderen englischsprachigen Ländern gilt hingegen das 12-Stunden-System. Der Tag wird also in zwei Hälften à 12 Stunden geteilt.

Anzeige

AM steht demnach für den Zeitraum von Mitternacht bis zum Mittag und PM für den Nachmittag und Abend.

AM: Mitternacht (0:00) bis Mittag (12:00)

PM: Mittag (12:00) bis Mitternacht (24:00)

In Ländern wie den USA spricht mal also nicht von „16 Uhr“, sondern von „4 pm“. Ihr könnt euch die Uhrzeiten auch von einer analogen Uhr, zum Beispiel einer Armbanduhr, ableiten.

Mit diesen Uhren müsst ihr nichts umrechnen:

AM & PM: Beispiele

Hier findet ihr eine Tabelle mit Beispielen zum Umrechnen der Uhrzeiten-Formate:

12-Stunden-System 24-Stunden-System 12:00 am 0:00 oder 24:00 12:05 am 0:05 1:00 am 1:00 3:00 am 3:00 6:00 am 6:00 9:30 am 9:30 10:45 am 10:45 12:00 pm 12:00 12:30 pm 12:30 03:00 pm 15:00 04:00 pm 16:00 08:00 pm 20:00 10:00 pm 22:00 11:00 pm 23:00

© Chimpinski (© Chimpinski)

Hier erfahrt ihr, wie es um die Bedeutung anderer Wörter steht: YOLO

Bae

Hayvan

Auch wichtig beim Uhrenkauf ist die ATM-Angabe:

Am und pm: Eselsbrücken

Eigentlich recht simpel. Aber wie sooft entscheidet man sich immer für das Falsche, wenn man die Wahl zwischen zwei Dingen hat. Deswegen haben wir an dieser Stelle einige Eselsbrücken für den Unterschied zwischen „am“ und „pm“ für euch zusammengestellt:

Das Alphabet: Im deutschen Alphabet kommt der Buchstabe p nach a. Pm ist zeitlich also später gelegen.

Pm ist zeitlich also später gelegen. Man kann sich AM auch so merken: AM steht für „ Am Morgen “ und damit für den Zeitraum von 00:00 bis 12:00 Uhr.

“ und damit für den Zeitraum von 00:00 bis 12:00 Uhr. PM kann man sich merken, indem man an PM = Past Midday (nach dem Mittag) denkt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.