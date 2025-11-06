Amazon ändert heimlich wichtige Rückgaberegel

… und zwar zu euren Gunsten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Amazon hat auch in diesem Jahr seine Rückgaberichtlinien für das Weihnachtsgeschäft erweitert. Mit anderen Worten: Wer qualifizierte Produkte bestellt, kann sie nicht nur 14, bzw. 30 Tage lang zurückgeben, sondern hat dafür bis zum 15. Januar bzw. sogar bis zum 31. Januar Zeit. Die Rückgabefrist hängt ganz vom Produkt ab.

Anzeige

Amazon verlängert Rückgabefristen vor Weihnachten

Wer seine Weihnachtsgeschenke gerne frühzeitig und ohne Stress besorgt, kennt das Problem: Passt das Geschenk nicht, ist die reguläre Rückgabefrist bis zu den Feiertagen oft längst abgelaufen. Amazon steuert gegen, indem das Unternehmen seine Fristen auch in diesem Jahr wieder verlängert. Die neue Regelung gibt euch die nötige Flexibilität und Sicherheit, um Geschenke ohne Zeitdruck einkaufen zu können.

Die verlängerte Frist gilt für die meisten Produkte, die zwischen dem 1. November und dem 25. Dezember gekauft werden. Allerdings macht der Online-Händler einen wichtigen Unterschied zwischen verschiedenen Produktkategorien.

Produkte aus den folgenden Bereichen können nach dem Kauf bis zum 31. Januar zurückgeschickt werden – oder innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt (je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt:

Sport

Rasen und Freizeit

Heim

Garten und Heimwerkerbedarf

Haushaltswaren und Möbel

Gesundheit und Körperpflege

Beauty

Lebensmittel

Babyartikel

Bier

Wein und Spirituosen

Luxury Stores

Haustierprodukte

Bekleidung

Schuhe und Uhren

Reisegepäck und Reiseausrüstung

Schmuck

Industrie und Wissenschaft

Amazon-Geräte (Echo, Fire-TV-Stick und mehr)

Anzeige

Eine kürzere Frist (bis zum 15. Januar oder bis zu 14 Tage nach Erhalt – je nachdem, welcher Zeitraum später ist) gilt hingegen für Technik, Medien und weitere Produkte aus den folgenden Kategorien (Quelle: Amazon):

Kamera

Elektronik

PC

WLAN

Büroartikel

Musik

Video/DVD

Software

Videospiele

Home Entertainment

Bücher

Spielzeug

Video

Werkzeuge und Heimwerkerbedarf

Küche

Automobil

Großgeräte

Geräte für die Körperpflege

Angebote im Amazon-Weihnachtsshop anschauen

Anzeige

Amazon macht Weihnachts-Shopping stressfreier

Mit dieser kundenfreundlichen Anpassung reagiert Amazon auf das veränderte Einkaufsverhalten vieler Menschen, die ihre Besorgungen für die Feiertage immer früher erledigen möchten. Natürlich will der Online-Riese damit auch bezwecken, dass die Leute ihre Weihnachtskäufe lieber über Amazon als über andere Anbieter mit schlechteren Rückgabekonditionen abschließen.

Trotz der verlängerten Fristen solltet ihr vor dem Kauf einen genauen Blick auf die Produktdetailseite werfen. Dort ist das jeweils gültige Rückgabefenster für den Artikel vermerkt – hier ein Beispiel:

Den Amazon Echo könnt ihr beispielsweise nach dem Kauf bis zum 31. Januar 2025 zurückgeben. (© Screenshot GIGA)

Ausgeschlossen von der Rückgabe sind wie üblich bestimmte Artikel, zum Beispiel aus Hygienegründen oder versiegelte Software, deren Siegel entfernt wurde. Die zurückgesendete Ware muss sich zudem in einem unbenutzten und vollständigen Zustand befinden, so wie man sie auch im Laden prüfen würde.