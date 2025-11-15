Amazon-Bestellung aus China? So seht ihr, wo eure Bestellung gerade steckt

Wenn bei einer Bestellung über Amazon der Versanddienstleister „China Post“ auftaucht, ist das Tracking oft nicht ganz so komfortabel wie bei DHL oder Hermes. Wir zeigen euch, wie das China Post Tracking bei Amazon funktioniert und was ihr bei Lieferzeiten, Sendungsnummern und Paketstatus beachten müsst.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Woher kommt eure Lieferung mit China Post eigentlich?

Bestellt man etwas über Amazon, kann man den Status der Sendung in der Bestellübersicht tracken. Manchmal taucht hier ein Eintrag mit der Bezeichnung „China Post“ auf. Wo kann man diese Sendungen verfolgen?

Anzeige

In der Regel werden Bestellungen mit diesem Unternehmen nicht versendet, wenn man etwas direkt bei Amazon bestellt, sondern über einen Marktplatzhändler. Wie die Bezeichnung vermuten lässt, wird der Artikel aus China verschickt. Dementsprechend muss man mit einer längeren Lieferzeit rechnen. Auch die Sendungsverfolgung ist nicht ganz so einfach wie bei einem Versand über DHL, Hermes oder anderen Unternehmen.

So funktioniert die Sendungsverfolgung bei China Post und CNE

Taucht der Eintrag „China Post“ auf, solltet ihr noch ein paar Tage warten. Nach einiger Zeit ändert sich das Lieferunternehmen und ihr bekommt eine genauere Bezeichnung. So kann dort zum Beispiel der Eintrag „CNE“ stehen. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen mit Sitz in China, das Sendungen international verschickt. Sendungen von CNE könnt ihr auf dieser Seite tracken:

Gebt dort einfach die Sendungsnummer ein, die ihr in der Amazon-Bestellübersicht findet. Der Status der CNE-Lieferung lässt sich auch bei anderen, unabhängigen Online-Diensten tracken, zum Beispiel hier.

Anzeige

Beachtet aber, dass der Sendungsstatus dort nicht immer „live“ aktualisiert wird. Besonders in den ersten Tagen nach der Bestellung kann eure Bestellung dort zwar aufgeführt werden, der Status aber auf „Unknown“ stehen oder es wird lediglich ausgewiesen, dass Tracking-Informationen angegeben wurden.

CNE online tracken

Neue Tools für das China-Tracking

Neben der offiziellen China-Post-Webseite gibt es mittlerweile einige praktische Tools, mit denen ihr eure Bestellung auch nach Verlassen Chinas weiterverfolgen könnt. Dazu gehören:

17Track.net

ParcelsApp

AfterShip

Ship24

Diese Dienste bündeln die Daten mehrerer Versanddienstleister und können helfen, das Paket zu tracken, auch wenn es bereits an einen lokalen Logistiker übergeben wurde.

Anzeige

Lieferzeiten und Unterschiede bei der Versandart

Wird euer Amazon-Kauf also per „China Post“ oder „CNE“ geliefert, solltet ihr euch gedulden und auf eine mehrwöchige Lieferzeit einstellen.

Je nach Versandart gelten aktuell diese Erfahrungswerte:

ePacket oder EMS : 5 bis 10 Tage

: 5 bis 10 Tage Registered Air Mail : 2 bis 4 Wochen

: 2 bis 4 Wochen Unregistered Mail: 2 bis 6 Wochen – meist ohne verlässliches Tracking

Nicht registrierte Pakete (oft mit „U“ beginnend) sind meist nur innerhalb Chinas verfolgbar. Für registrierte China-Post-Sendungen gibt es hingegen laufende Updates bis zur Zustellung – besonders bei ePacket oder EMS.

China Post: Status der Lieferung verfolgen

Sobald die Sendung deutschen Boden erreicht, sollten sich die Sendungsinformationen bei Amazon für diesen Kauf erneut ändern. Dann steht dort der Lieferdienst, der die Sendung in Deutschland zu euch bringt, etwa DHL.

Anzeige

Ist das der Fall, könnt ihr die normale Sendungsverfolgung des jeweiligen Dienstes nutzen, um die Sendung zu tracken (so funktioniert die DHL-Sendungsverfolgung). Dann sollte es nur noch wenige Tage dauern, bis ihr das Paket endlich in Empfang nehmen könnt.