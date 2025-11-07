Amazon-Bestseller jetzt unter 10 Euro: Diese XL-Schreibtischunterlage macht Home-Office besser

Genug Platz für Tastatur, Maus, Hände und Krimskrams: Von Logitech gibt's eine große und hochwertige Schreibtischunterlage mit Textiloberfläche zum fairen Preis.
Logitech Desk Mat bei Amazon für 9,90 Euro
Ein Mauspad im Großformat: Die Logitech Desk Mat ist bei Amazon für 9,90 Euro (bei Amazon anschauen) erhältlich, also deutlich unter dem UVP von 16,99 Euro.
Die Kundenbewertungen bei Amazon sind sehr gut, aktuell beträgt der Durchschnitt 4,6 von 5 Sternen bei über 3.900 abgegeben Stimmen. „Sehr schöne und gute Unterlage für Tastatur und Maus. Habe sie in Verwendung mit der Logitech MX Master 3S und sie gleitet mühelos darauf. Sehr schönes Bewegungsgefühl. Die Matte liegt plan auf und rutscht nicht.“ schreibt ein Kunde und vergibt die Höchstwertung. Die graue Version wurde laut Amazon „1.000+ Mal im letzten Monat gekauft“.
Schwerwiegende Nachteile hat die Desk Mat von Logitech nicht. Das Gewebe kann allerdings – trotz wasserabweisender Beschichtung – Flecken abbekommen, wenn etwa fettiges Essen darauf fällt. Das lässt sich aber mit einem feuchten Tuch oder sogar in der Waschmaschine leicht entfernen (mehr dazu unten).
Logitech Desk Mat: Die gehört in jedes Home-Office!
Nie wieder eine andere!
Auf Logitech ist Verlass: Ich habe mir die Logitech Desk Mat im Sommer 2022 gekauft (ohne Rabatt) und habe sie seitdem im Home-Office im Dauergebrauch. Das ist das beste „Mauspad“, das ich jemals hatte. Die Verarbeitungsqualität ist top, die Hände liegen weich auf, es ist genug Platz vorhanden. Ich habe das Ding sogar mal bei 30 Grad in die Waschmaschine gehauen, das scheint ihr nichts ausgemacht zu haben (Nachmachen auf eigene Gefahr!). Bekommt ganz klar meine persönliche Kaufempfehlung. Die ist sogar zum Vollpreis einen Blick wert.
Die wichtigsten Eckdaten:
- Schreibtischunterlage aus weichem Stoff (recyceltes Polyester)
- Genähte Kanten verhindern Ausfranzen am Rand
- Anti-Rutsch-Gummiboden (latexhaltig)
- Spritzwassergeschützte Beschichtung: Verschüttete Flüssigkeiten lassen sich abwischen.
- Größe: 70 cm × 30 cm