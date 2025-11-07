Amazon-Bestseller jetzt unter 10 Euro: Diese XL-Schreibtischunterlage macht Home-Office besser

Genug Platz für Tastatur, Maus, Hände und Krimskrams: Von Logitech gibt's eine große und hochwertige Schreibtischunterlage mit Textiloberfläche zum fairen Preis.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Logitech Desk Mat bei Amazon für 9,90 Euro

Ein Mauspad im Großformat: Die Logitech Desk Mat ist bei Amazon für 9,90 Euro (bei Amazon anschauen) erhältlich, also deutlich unter dem UVP von 16,99 Euro.

Logitech Desk Mat Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 10:47 Uhr

Die Kundenbewertungen bei Amazon sind sehr gut, aktuell beträgt der Durchschnitt 4,6 von 5 Sternen bei über 3.900 abgegeben Stimmen. „Sehr schöne und gute Unterlage für Tastatur und Maus. Habe sie in Verwendung mit der Logitech MX Master 3S und sie gleitet mühelos darauf. Sehr schönes Bewegungsgefühl. Die Matte liegt plan auf und rutscht nicht.“ schreibt ein Kunde und vergibt die Höchstwertung. Die graue Version wurde laut Amazon „1.000+ Mal im letzten Monat gekauft“.

Anzeige

Schwerwiegende Nachteile hat die Desk Mat von Logitech nicht. Das Gewebe kann allerdings – trotz wasserabweisender Beschichtung – Flecken abbekommen, wenn etwa fettiges Essen darauf fällt. Das lässt sich aber mit einem feuchten Tuch oder sogar in der Waschmaschine leicht entfernen (mehr dazu unten).

Logitech Desk Mat: Die gehört in jedes Home-Office!

Meine Logitech Desk Mat in Grau: Auch nach vielen Monaten Dauernutzung praktisch wie neu (© GIGA)

Logitech Desk Mat jetzt ab 9,90 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 07:47 Uhr

Nie wieder eine andere!

Auf Logitech ist Verlass: Ich habe mir die Logitech Desk Mat im Sommer 2022 gekauft (ohne Rabatt) und habe sie seitdem im Home-Office im Dauergebrauch. Das ist das beste „Mauspad“, das ich jemals hatte. Die Verarbeitungsqualität ist top, die Hände liegen weich auf, es ist genug Platz vorhanden. Ich habe das Ding sogar mal bei 30 Grad in die Waschmaschine gehauen, das scheint ihr nichts ausgemacht zu haben (Nachmachen auf eigene Gefahr!). Bekommt ganz klar meine persönliche Kaufempfehlung. Die ist sogar zum Vollpreis einen Blick wert. Stefan Bubeck

Anzeige

Die wichtigsten Eckdaten:

Schreibtischunterlage aus weichem Stoff (recyceltes Polyester)

Genähte Kanten verhindern Ausfranzen am Rand

Anti-Rutsch-Gummiboden (latexhaltig)

Spritzwassergeschützte Beschichtung: Verschüttete Flüssigkeiten lassen sich abwischen.

Größe: 70 cm × 30 cm

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.