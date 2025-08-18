Amazon-Bote stellt Sendung an einem „sicheren Ort“ ab – Kundin ist fassungslos

Sicher ist der Ort allemal – die Frage ist nur: Wie lange?

Amazon-Kundin und Reddit-Nutzerin jitterqueen staunt nicht schlecht, als sie einen Blick in die Amazon-App wirft. Laut der Sendungsverfolgung wurde ihr Paket an einem „sicheren Ort“ hinterlegt. Das Zustellungsbild beweist jedoch: Der Paketbote hat die Sendung einfach in den Müll geworfen – verrückt!

Amazon-Bote schmeißt Paket einfach in den Müll

Besonders bitter für jitterqueen: Zu dem Zeitpunkt ist sie sich nicht sicher, ob sie ihre Sendung rechtzeitig aus dem Müll retten kann. Der Eimer wird im Laufe des Tages geleert, sie kommt jedoch erst abends nach Hause.

In den Kommentaren geben ihr die anderen Nutzern den Tipp, den Vorfall bei Amazon zu melden – immerhin habe sie durch das Bild auch einen Beweis für die zweifelhafte Zustellung ihrer Sendung. Zudem schildern etliche Nutzer ähnliche Vorfälle. Es handelt sich also nicht um einen Einzelfall.

Amazon-Paket landet am Ende in den richtigen Händen

Die Geschichte hat ein Happy End. Die Amazon-Kundin kann ihren Nachbarn verständigen, der die Sendung rechtzeitig aus dem Müll fischt, bevor die Müllabfuhr den Eimer leert – Glück gehabt!

Interessante Nebeninformation: Wer denkt, dass sich dieser Vorfall in den USA zugetragen hat, irrt. jitterqueen bestätigt in den Kommentaren, dass sie in Deutschland wohnt.

Einige Nutzer merken zudem an, dass dieses Zustell-Prozedere von Amazon bei ihnen normal sei. Wenn niemand zu Hause ist, würden die Amazon-Boten die Sendung einfach in einer Mülltonne hinterlegen – unter anderem, um sogenannten „Porch Pirates“ keine Angriffsfläche zu bieten.

Bei „Porch Pirates“ handelt es sich um gemeine Diebe, die durch die Nachbarschaft streifen und dort Pakete stehlen, die von den Lieferdiensten auf der Veranda der jeweiligen Kunden abgestellt werden.

