Amazon Business: Alle Kosten und Prime-Abos im Überblick

Ihr wollt die Kosten von Amazon Business genau wissen? Wir zeigen euch, ob das Grundkonto oder Amazon Business Prime zu eurem Unternehmen passt.

Grundkonto oder Prime: Was bietet Amazon Business?

Amazon Business hat sich auf die Bedürfnisse von Unternehmen spezialisiert. Das Angebot reicht vom kostenlosen Basis-Konto bis hin zu Premium-Mitgliedschaften mit erweiterten Verwaltungstools. Wir verschaffen euch Klarheit über die Kostenstruktur und helfen euch, das passende Modell für euren Bedarf zu finden.

Das kostenlose Grundkonto von Amazon Business

Die gute Nachricht zuerst: Ein Amazon-Business-Grundkonto könnt ihr ohne monatliche Grundgebühr einrichten. Dieses Konto bietet euch bereits wichtige geschäftliche Vorteile gegenüber einem privaten Amazon-Konto.

Ihr profitiert von folgenden Funktionen:

Kauf auf Rechnung mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen.

mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen. Anzeige von Nettopreisen , was die Preisvergleiche für umsatzsteuerpflichtige Unternehmen erheblich erleichtert.

, was die Preisvergleiche für umsatzsteuerpflichtige Unternehmen erheblich erleichtert. Korrekte Rechnungen mit ausgewiesener Umsatzsteuer für alle Einkäufe, auch über Marketplace-Verkäufer.

für alle Einkäufe, auch über Marketplace-Verkäufer. Kostenloser Versand für Bestellungen ab einem Wert von 29 Euro.

Amazon Business Prime: Die kostenpflichtigen Zusatz-Abos im Detail

Für mehr Komfort und erweiterte Verwaltungsfunktionen bietet Amazon Business Prime an. Diese Mitgliedschaft ist in mehrere Stufen unterteilt, die sich nach der Anzahl der Nutzer in eurem Unternehmen richten.

In der folgenden Tabelle findet ihr die verschiedenen Pläne und ihre Kosten im Überblick:

Plan Maximale Nutzer Jährliche Kosten (zzgl. MwSt.) Wichtige enthaltene Funktionen Duo 1 Kostenlos Schneller, kostenloser Versand; Belohnungen Essentials 5 179 Euro Kostenlose Lieferung; Spend Visibility (Einblicke in Ausgaben); Geführtes Einkaufen Small 20 499 Euro Alle Vorteile von Essentials; 45 Tage Zahlungsziel per Rechnung (nach Bonitätsprüfung) Medium 200 1.299 Euro Alle Vorteile von Small; Mehr Zugänge für Spend Visibility Enterprise Unbegrenzt 10.099 Euro Alle Vorteile von Medium; 60 Tage Zahlungsziel; Erweiterte Einkaufsrichtlinien

Die wichtigsten Funktionen der Business-Prime-Pläne erklärt

Schneller, kostenloser Versand: Ähnlich wie beim privaten Prime-Abo ist dies ein Kernelement aller Business-Prime-Pläne. Eure berechtigten Bestellungen werden kostenfrei und oft schon am nächsten Tag geliefert.

Ähnlich wie beim privaten Prime-Abo ist dies ein Kernelement aller Business-Prime-Pläne. Eure berechtigten Bestellungen werden kostenfrei und oft schon am nächsten Tag geliefert. Spend Visibility: Dieses Werkzeug hilft euch, die Ausgaben eures Teams zu analysieren. In übersichtlichen Dashboards erkennt ihr Trends, könnt Budgetentscheidungen treffen und potenzielle Einsparungen identifizieren.

Dieses Werkzeug hilft euch, die Ausgaben eures Teams zu analysieren. In übersichtlichen Dashboards erkennt ihr Trends, könnt Budgetentscheidungen treffen und potenzielle Einsparungen identifizieren. Geführtes Einkaufen (Guided Buying): Mit dieser Funktion steuert ihr das Einkaufsverhalten eurer Mitarbeiter. Ihr könnt sie zu bevorzugten Produkten und Lieferanten lenken und so für mehr Compliance sorgen.

Fazit: Welches Abo ist das richtige für euch?

Für Solo-Selbstständige ist das kostenlose Business-Konto oder der „Duo“-Plan oft vollkommen ausreichend. Kleine Teams mit bis zu fünf Mitarbeitern erhalten mit dem „Essentials“-Plan bereits wichtige Verwaltungstools.

Größere Unternehmen ab 10 oder 100 Nutzern sollten die „Small“- oder „Medium“-Pakete in Betracht ziehen, um von erweiterten Zahlungsfristen und umfassenden Analysemöglichkeiten zu profitieren.

