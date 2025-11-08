Amazon Business: Die Vorteile des Firmenkontos im Überblick

Den Onlineversandhändler Amazon kennt jeder. Aber was ist Amazon Business und was ist das Besondere an diesem speziellen Service?

Was ist Amazon Business?

Amazon Business ist ein Service von Amazon, der speziell für Geschäftskunden entwickelt wurde. Er bietet eine Vielzahl von Funktionen, die auf die Bedürfnisse von Selbstständigen und Unternehmen zugeschnitten sind. Im täglichen Geschäft können Selbstständige und Unternehmer dadurch Zeit, Aufwand und Geld zu sparen.

Die Vorteile von Amazon Business

Amazon Business bietet vor allem diese Vorteile:

Trennung von privat und geschäftlich : Selbstständige können ihre beruflichen Einkäufe auch über ihr privates Amazon-Konto tätigen. Haben sie aber zusätzlich ein geschäftliches Konto, lassen sich private Bestellungen einfach von denen für das Unternehmen trennen. Das erleichtert die Buchhaltung.

: Selbstständige können ihre beruflichen Einkäufe auch über ihr privates Amazon-Konto tätigen. Haben sie aber zusätzlich ein geschäftliches Konto, lassen sich private Bestellungen einfach von denen für das Unternehmen trennen. Das erleichtert die Buchhaltung. Ordentliche Rechnungen : Bei Amazon Business enthalten die Rechnungen alle Pflichtangaben und weisen die Mehrwertsteuer korrekt aus.

: Bei Amazon Business enthalten die Rechnungen alle Pflichtangaben und weisen die Mehrwertsteuer korrekt aus. Einfacher Preisvergleich : Ihr könnt euch nicht nur die Brutto-, sondern auch die Nettopreise anzeigen lassen.

: Ihr könnt euch nicht nur die Brutto-, sondern auch die Nettopreise anzeigen lassen. Angebote für Geschäftskunden : Bei Amazon Business erhaltet ihr exklusive Angebote, die manchmal sogar günstiger sind als die normalen.

: Bei Amazon Business erhaltet ihr exklusive Angebote, die manchmal sogar günstiger sind als die normalen. Kauf auf Rechnung : Ihr könnt auf Rechnung bestellen und profitiert von einem Zahlungsziel von 30 Tagen.

: Ihr könnt auf Rechnung bestellen und profitiert von einem Zahlungsziel von 30 Tagen. Zusätzliche Daten hinterlegen : Ihr könnt weitere Angaben wie Auftrags- oder Belegnummern eintragen. Bei häufigen Bestellungen erleichtert das die Zuordnung der Rechnungen.

: Ihr könnt weitere Angaben wie Auftrags- oder Belegnummern eintragen. Bei häufigen Bestellungen erleichtert das die Zuordnung der Rechnungen. Warenwirtschaftssysteme anbinden: Die Katalogverwaltung lässt sich nutzen, um bevorzugte Händler und/oder Produkte einzustellen oder das eigene Warenwirtschaftssystem einzubinden.

Habt ihr mindestens zehn Mitarbeiter, könnt ihr sie mit verschiedenen Rechten, Budgets und Bestellgenehmigungen ausstatten. Außerdem lässt sich ihr Einkaufsverhalten auswerten.

Die Nachteile von Amazon Business

Als Business-Kunde habt ihr kein Widerrufsrecht. Sollte euch die Ware nicht gefallen, könnt ihr sie nicht zurückgeben. Der Grund dafür ist eine gesetzliche Regelung, nach der Geschäftskunden nicht denselben Schutz bekommen wie Privatpersonen.

Das schließt aber nicht aus, dass die Händler ihre Produkte aus Kulanz zurücknehmen. Nachfragen lohnt sich also.

Für wen lohnt sich Amazon Business?

Auch wenn einige der Besonderheiten nur für größere Unternehmen von Nutzen sind, überwiegen klar die Vorteile. Wer für sein Geschäft regelmäßig oder umfangreich bei Amazon bestellt, profitiert von Amazon Business.

Es ist speziell für Unternehmen und Gewerbetreibende konzipiert und bietet Zugang zu über einer Million Produkten, die für den gewerblichen Bedarf geeignet sind.

Die Anmeldung eines Business-Kontos verursacht keine Kosten. Um ein Amazon Business-Konto einzurichten, können Nutzer ihr bestehendes Amazon-Konto mit einer geschäftlichen E-Mail-Adresse verknüpfen oder ein neues Konto erstellen.

