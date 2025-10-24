Amazon Business Login – so meldet ihr euch sicher und einfach an

Ihr möchtet euch bei eurem Geschäftskonto anmelden? Wir zeigen euch, wie der Amazon Business Login reibungslos klappt und was ihr bei Problemen tun könnt.

So meldet ihr euch bei Amazon Business an

Ihr geht auf die Webseite von Amazon Business. Oder ihr startet die Amazon Business App auf eurem Smartphone. Gebt dann die E-Mail-Adresse ein, die mit eurem Geschäftskonto verknüpft ist. Klickt auf „Weiter“ und gebt im nächsten Schritt euer Passwort ein. Mit einem weiteren Klick loggt ihr euch in euren Account ein.

Vergesst nicht, dass ihr dafür die Anmeldedaten eures Amazon Business Kontos nutzen müsst, nicht die eines privaten Amazon Kontos.

Häufige Probleme und ihre Lösungen

Manchmal funktioniert die Anmeldung nicht wie erwartet. Das kann verschiedene Gründe haben.

Ihr habt euer Passwort vergessen. Klickt einfach auf der Anmeldeseite auf den Link „Passwort vergessen?". Ihr bekommt dann eine E-Mail mit einem Link, um ein neues Passwort zu erstellen.

Ihr verwendet die falschen Zugangsdaten. Stellt sicher, dass ihr die E-Mail-Adresse und das Passwort für das Geschäftskonto benutzt. Private Amazon-Zugänge funktionieren hier nicht.

Euer Browser speichert veraltete Daten. Löscht den Cache und die Cookies in eurem Browser. Oder versucht es mit einem anderen Browser.

Es gibt technische Schwierigkeiten. In seltenen Fällen kann es bei Amazon Business selbst zu einer Störung kommen. Prüft dann die Service-Status-Seite von Amazon.

So bleibt euer Konto sicher

Aktiviert die Zwei-Faktor-Authentifizierung für euer Konto. Das bietet einen großen Schutz für eure Geschäftsdaten. Bei der Anmeldung müsst ihr dann nicht nur euer Passwort eingeben, sondern auch einen Code, den ihr zum Beispiel auf euer Handy geschickt bekommt.

Ihr könnt euch nicht anmelden? Hier findet ihr Hilfe

Wenn alle Lösungsversuche scheitern, wendet euch direkt an den Amazon Business Kundenservice. Den erreicht ihr über die Hilfeseite im Login-Bereich. Der Support kann euch bei speziellen Problemen mit eurem Konto weiterhelfen.