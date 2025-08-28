Amazon denkt um: So ein Fire-Tablet gab es noch nie

Amazon bricht mit alten Gewohnheiten.

Mit einem Richtungswechsel will Amazon den Tablet-Markt aufmischen. Ein Fire-Gerät mit echtem Android soll es sein – und das dürfte vieles ändern.

Amazon-Tablet mit Android statt Fire OS

Für das kommende Jahr plant Amazon ein neues Fire-Tablet, das erstmals ganz auf Android setzt. Bisher liefen alle Modelle mit einer stark angepassten Version des Google-Systems, die ohne Play Store und mit eigener App-Umgebung auskam. Doch das sorgt seit Jahren für Kritik: Nutzer beschweren sich über den eingeschränkten App-Zugriff, Entwickler über den zusätzlichen Aufwand.

Laut einem Reuters-Bericht arbeitet Amazon unter dem Projektnamen „Kittyhawk“ intern an einem Richtungswechsel. Das neue Tablet soll deutlich leistungsfähiger werden und könnte mit einem Preis von rund 400 US-Dollar (weniger als 350 Euro) fast doppelt so viel kosten wie das bisherige Top-Modell Fire Max 11. Damit würde Amazon auch in direkte Konkurrenz zu Mittelklasse-Geräten von Samsung oder Lenovo treten.

Neues Amazon-Tablet: Kompatibilität im Fokus

Das Projekt ist Teil einer umfassenderen Strategie, um sich offener gegenüber externer Software zu zeigen (Quelle: Reuters). So nutzt Amazon bereits KI-Technologie des Startups Anthropic in Alexa+ und internen Tools. Durch Android soll die Hardware-Abteilung nicht nur moderner werden, sondern auch für Technikfans attraktiver, die bislang eher zu iPads oder Galaxy-Tablets greifen.

Amazon ist bereits der viertgrößte Tablet-Hersteller weltweit, mit einem Marktanteil von rund 8 Prozent liegt das Unternehmen jedoch deutlich hinter den Branchengrößen Apple und Samsung. Ein echtes Android-Modell könnte hier neue Käufergruppen erschließen, sofern der Preis und die weitere Ausstattung stimmen.

Genaue Spezifikationen oder der exakte Preis des neuen Tablets sind noch nicht bekannt. Amazon selbst hat sich noch nicht offiziell zu dem Android-Gerät geäußert.

