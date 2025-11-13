Amazon dreht auf: Beim Kauf von 2 Artikeln gibt es 40 Prozent Rabatt

Wer bei Amazon nach Schnäppchen sucht, hat Glück: Der Onlinehändler bietet aktuell satte 40 Prozent Rabatt. Die Bedingung: Ihr müsst mindestens zwei Artikel in den Warenkorb legen. Doch auch hier müsst ihr das Kleingedruckte beachten. Wir erklären, wie die Aktion funktioniert und für wen sie sich lohnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Beim Kauf von 2 Artikeln gibt es 40 Prozent Rabatt bei Amazon Haul

Die Aktion läuft vom 12. bis 19. November 2025 und gilt ausschließlich für neue Artikel, die von Amazon im Amazon Haul Store verkauft werden. Der 40-Prozent-Rabatt (jetzt bei Amazon ansehen) wird automatisch auf den Kaufpreis angewendet, sobald ihr mindestens zwei für die Aktion qualifizierte Artikel in euren Warenkorb legt. Wichtig: Versandkosten und eventuelle Einfuhrgebühren sind vom Rabatt ausgenommen.

Anzeige

Der Haken an der Sache? Jeder Kunde kann nur einmal an der Aktion teilnehmen. Wer also bereits zugeschlagen hat, kann leider nicht nochmal profitieren. Außerdem gilt das Angebot nur, solange der Vorrat reicht – wer interessiert ist, sollte also nicht zu lange zögern.

Angebot bei Amazon Haul ansehen

Was ist Amazon Haul überhaupt?

Falls ihr noch nichts von Amazon Haul gehört habt: Dahinter verbirgt sich Amazons Antwort auf Plattformen wie Temu oder Shein. Im Haul Store findet ihr besonders günstige Produkte aus den Bereichen Mode, Haushalt, Lifestyle und Elektronik. Viele Artikel sind für unter 20 Euro zu haben und manche sogar für weniger als 5 Euro.

Auf ausgewählte Artikel gibt es 40 Prozent Rabatt, wenn ihr zwei davon kauft. (© Amazon. )

Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ist das perfekt für alle, die noch kleine Geschenke für ihre Liebsten suchen: ob für den Wichtelabend im Büro, die Schwiegermutter oder die beste Freundin. Von Handyhüllen über Kosmetiktaschen bis hin zu praktischen Küchenhelfern und günstiger Kleidung ist alles dabei.

Angebot bei Amazon Haul ansehen

Anzeige

Unser Tipp: Einfach mal durchstöbern

Am besten schaut ihr selbst im Amazon Haul Store vorbei und lasst euch von den Angeboten inspirieren. Mit der aktuellen 40-Prozent-Aktion könnt ihr zwei Artikel zum Preis von etwas mehr als einem einpacken – das lohnt sich definitiv.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.