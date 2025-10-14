Amazon E-Books auf Tolino lesen – so klappt es doch

Ihr möchtet ein Amazon-eBook auf eurem Tolino lesen, habt aber keinen Kindle? Das ist nicht direkt möglich, weil Amazon eigene Formate mit Kopierschutz nutzt. Mit einer einfachen Anleitung könnt ihr eure Bücher dennoch auf den Tolino übertragen. Wir erklären euch Schritt für Schritt, wie das geht – und was ihr rechtlich beachten solltet.

Unterschiede zwischen Kindle und Tolino

Amazon setzt bei seinen E-Books auf eigene Formate (AZW, KFX), die mit einem Kopierschutz versehen sind. Damit lassen sich die Bücher nur in Kindle-Apps oder auf Kindle-Geräten öffnen.

Tolino-Reader hingegen unterstützen offene Formate wie EPUB, PDF und TXT. Ohne Konvertierung ist ein Kindle-eBook auf einem Tolino deshalb nicht lesbar.

Kindle-Buch auf den PC laden

Früher konntet ihr Kindle-Bücher direkt über die Amazon-Webseite per „Über USB herunterladen“ speichern. Diese Funktion wurde jedoch inzwischen eingeschränkt. Heute habt ihr zwei Möglichkeiten:

Ihr ladet das Buch über ein Kindle-Gerät herunter. Oder ihr nutzt eine ältere Version der Kindle-für-PC-App (zum Beispiel Version 1.17). Achtet darauf, automatische Updates zu deaktivieren, sonst klappt es nicht.

Die heruntergeladene Datei findet ihr dann im Ordner „My Kindle Content“ auf eurem Computer.

Mit Calibre für den Tolino konvertieren

Damit ihr das E-Book lesen könnt, muss es ins EPUB-Format umgewandelt werden. Dazu nutzt ihr die Software Calibre zusammen mit dem DeDRM-Plugin:

Installiert Calibre auf eurem Computer. Ladet das aktuelle DeDRM-Plugin herunter und fügt es in den Einstellungen von Calibre hinzu. Zieht die heruntergeladene Kindle-Datei in das Hauptfenster von Calibre. Dank Plugin wird der Kopierschutz entfernt und ihr könnt das Buch ins EPUB-Format konvertieren. Schließt euren Tolino per USB an und sendet das Buch direkt über Calibre an das Gerät.

Danach erscheint es in eurer Tolino-Bibliothek und ihr könnt es ganz normal öffnen.

Rechtliche Hinweise: Was ihr dürft und was nicht

Das Entfernen von Kopierschutz ist in Deutschland grundsätzlich verboten, auch wenn ihr das Buch gekauft habt. Die private Nutzung wird in der Praxis oft geduldet, eine Weitergabe oder Verbreitung der Dateien ist aber klar illegal.

Außerdem gilt: Diese Methode funktioniert nur mit gekauften Büchern. Inhalte aus Prime Reading oder Kindle Unlimited dürfen nicht konvertiert werden.

Häufige Probleme und Lösungen

Falls es nicht auf Anhieb klappt, werft mal einen Blick in diese Liste. Oft handelt es sich um eine Kleinigkeit, die schnell gelöst ist.

Buch wird nicht erkannt: Prüft, ob ihr die richtige Kindle-App-Version nutzt.

Prüft, ob ihr die richtige Kindle-App-Version nutzt. Fehler bei der Konvertierung: Aktualisiert das DeDRM-Plugin.

Aktualisiert das DeDRM-Plugin. Datei erscheint nicht auf dem Tolino: Stellt sicher, dass ihr sie als EPUB gespeichert habt und sie im richtigen Ordner liegt.