  GIGA
  Tech
  Digital Life
  Amazon-E-Books heute kostenlos: Diese 16 Bücher kosten euch keinen Cent

Amazon-E-Books heute kostenlos: Diese 16 Bücher kosten euch keinen Cent

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Was haben wir denn da? Eine Krimiserie mit fast 1.300 Seiten, einen KI-Gott, Back-Magie, Mittsommer und den Mafia-König von New York. 16 Gratis-Bücher für euren Kindle warten darauf, dass ihr sie mit auf die Couch nehmt.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Sommerleuchten in Fairy Sands: Ein herzergreifender Wohlfühlroman – eine Liebesgeschichte vor Irland
Sommerleuchten in Fairy Sands: Ein herzergreifender Wohlfühlroman – eine Liebesgeschichte vor Irland
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 08:52 Uhr
The Darkest King: Mafia Romance (The Dark Kings of NYC (German) 1)
The Darkest King: Mafia Romance (The Dark Kings of NYC (German) 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 08:53 Uhr
Der Mann des Berges: Eine Altersunterschied-Romanze (Die Männer aus den Bergen von Whispering Winds)
Der Mann des Berges: Eine Altersunterschied-Romanze (Die Männer aus den Bergen von Whispering Winds)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 08:55 Uhr
Eine Vernunftehe für den Baron (Die Familie Cavendish 1)
Eine Vernunftehe für den Baron (Die Familie Cavendish 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 08:56 Uhr
Verbotener Trainer: Eine düstere Mm-College-Sport-Romanze (Herzen in der Verlängerung)
Verbotener Trainer: Eine düstere Mm-College-Sport-Romanze (Herzen in der Verlängerung)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 08:59 Uhr
Die weite Reise zurück (Marsh-Point-Trilogie 1)
Die weite Reise zurück (Marsh-Point-Trilogie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 09:04 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Gottes Algorithmus
Gottes Algorithmus
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 08:54 Uhr
Die Legende von Redwood Forest: Mittsommer
Die Legende von Redwood Forest: Mittsommer
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 08:57 Uhr
Miau (Killerkatzen 1)
Miau (Killerkatzen 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 08:58 Uhr
Frostige Magie & Mord: Ein Cozy Mystery-Roman über eine Hexenbäckerei in einer Kleinstadt
Frostige Magie & Mord: Ein Cozy Mystery-Roman über eine Hexenbäckerei in einer Kleinstadt
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 09:01 Uhr
Fractured Reality
Fractured Reality
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 09:03 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Tödliche Brautnacht: Sommer 1845 (Nadel, Faden & Mord 1)
Tödliche Brautnacht: Sommer 1845 (Nadel, Faden & Mord 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 08:50 Uhr
Der Glaskäfig
Der Glaskäfig
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 09:00 Uhr
Die Todesgrube: Ein Jake Pettman Thriller, Buch 1
Die Todesgrube: Ein Jake Pettman Thriller, Buch 1
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 09:03 Uhr
Ihr Zufluchtsort – Her Sanctuary: Romantic-Suspense (IHR-Romantic-Suspense-Trilogie 1)
Ihr Zufluchtsort – Her Sanctuary: Romantic-Suspense (IHR-Romantic-Suspense-Trilogie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 09:05 Uhr
Die Mordermittlungen des DS Tomek Bowen: Bücher 1-3 der fesselnden Krimireihe (Die DS Tomek Bowen Mo
Die Mordermittlungen des DS Tomek Bowen: Bücher 1-3 der fesselnden Krimireihe (Die DS Tomek Bowen Mo
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 09:07 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

DU WIRST MICH HEIRATEN, JÁ: Ein Cowboy-Roman & Enemies to Lovers
DU WIRST MICH HEIRATEN, JÁ: Ein Cowboy-Roman & Enemies to Lovers
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 04:51 Uhr
Die Eine, die du nicht haben kannst (Milliardär-Liebesromanreihe 1)
Die Eine, die du nicht haben kannst (Milliardär-Liebesromanreihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 05:02 Uhr
Eingesperrt vom Milliardär
Eingesperrt vom Milliardär
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 05:50 Uhr
Liebe über den Wolken
Liebe über den Wolken
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 06:00 Uhr
Schicksalsgefährten für die Alleinerziehende Mutter: Eine Militär Formwandler Reverse Harem
Schicksalsgefährten für die Alleinerziehende Mutter: Eine Militär Formwandler Reverse Harem
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 04:35 Uhr
Cillarion: Windgeflüster (Wind-Saga 1)
Cillarion: Windgeflüster (Wind-Saga 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 05:25 Uhr
Das Geheimnis der Steinburg: Ein Steinburg-Krimi (Band 1)
Das Geheimnis der Steinburg: Ein Steinburg-Krimi (Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 05:36 Uhr
Die Glocke in der Frost-Senke: Ein britischer Cozy-Krimi mit einer Amateurdetektivin,
Die Glocke in der Frost-Senke: Ein britischer Cozy-Krimi mit einer Amateurdetektivin,
Winterglocken als Hinweis und einem Geheimnis in der Spenderwand (Die Knotengarten-Mysteries 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 04:20 Uhr
Das Interview
Das Interview
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 04:57 Uhr
Bevor du wegsiehst
Bevor du wegsiehst
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 04:22 Uhr
DIE FRAU DAVOR
DIE FRAU DAVOR
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 05:45 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

