Amazon-E-Books heute kostenlos: Diese 16 Bücher kosten euch keinen Cent

Was haben wir denn da? Eine Krimiserie mit fast 1.300 Seiten, einen KI-Gott, Back-Magie, Mittsommer und den Mafia-König von New York. 16 Gratis-Bücher für euren Kindle warten darauf, dass ihr sie mit auf die Couch nehmt.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Sommerleuchten in Fairy Sands: Ein herzergreifender Wohlfühlroman – eine Liebesgeschichte vor Irland Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 08:52 Uhr

The Darkest King: Mafia Romance (The Dark Kings of NYC (German) 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 08:53 Uhr

Der Mann des Berges: Eine Altersunterschied-Romanze (Die Männer aus den Bergen von Whispering Winds) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 08:55 Uhr

Eine Vernunftehe für den Baron (Die Familie Cavendish 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 08:56 Uhr

Verbotener Trainer: Eine düstere Mm-College-Sport-Romanze (Herzen in der Verlängerung) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 08:59 Uhr

Die weite Reise zurück (Marsh-Point-Trilogie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 09:04 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Gottes Algorithmus Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 08:54 Uhr

Die Legende von Redwood Forest: Mittsommer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 08:57 Uhr

Miau (Killerkatzen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 08:58 Uhr

Frostige Magie & Mord: Ein Cozy Mystery-Roman über eine Hexenbäckerei in einer Kleinstadt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 09:01 Uhr

Fractured Reality Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 09:03 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Tödliche Brautnacht: Sommer 1845 (Nadel, Faden & Mord 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 08:50 Uhr

Der Glaskäfig Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 09:00 Uhr

Die Todesgrube: Ein Jake Pettman Thriller, Buch 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 09:03 Uhr

Ihr Zufluchtsort – Her Sanctuary: Romantic-Suspense (IHR-Romantic-Suspense-Trilogie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 09:05 Uhr

Die Mordermittlungen des DS Tomek Bowen: Bücher 1-3 der fesselnden Krimireihe (Die DS Tomek Bowen Mo Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 09:07 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

DU WIRST MICH HEIRATEN, JÁ: Ein Cowboy-Roman & Enemies to Lovers Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 04:51 Uhr

Die Eine, die du nicht haben kannst (Milliardär-Liebesromanreihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 05:02 Uhr

Eingesperrt vom Milliardär Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 05:50 Uhr

Liebe über den Wolken Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 06:00 Uhr

Schicksalsgefährten für die Alleinerziehende Mutter: Eine Militär Formwandler Reverse Harem Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 04:35 Uhr

Cillarion: Windgeflüster (Wind-Saga 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 05:25 Uhr

Das Geheimnis der Steinburg: Ein Steinburg-Krimi (Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 05:36 Uhr

Die Glocke in der Frost-Senke: Ein britischer Cozy-Krimi mit einer Amateurdetektivin, Winterglocken als Hinweis und einem Geheimnis in der Spenderwand (Die Knotengarten-Mysteries 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 04:20 Uhr

Das Interview Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 04:57 Uhr

Bevor du wegsiehst Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 04:22 Uhr

DIE FRAU DAVOR Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 05:45 Uhr

