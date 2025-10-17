Amazon Echo Show nervt plötzlich mit Werbung – kann man was dagegen tun?

Man wollte nur die Uhrzeit sehen – und bekommt stattdessen ein Sonderangebot für Audible. Kann man das abstellen?

Amazon Echo Show: Werbung ausschalten – geht das?

Wer auf seinen Echo Show blickt, erlebt derzeit eine Überraschung. Statt Uhrzeit, Wetter und Kalender erscheinen bei vielen Nutzern plötzlich vermehrt Werbebanner, Produktangebote oder Hinweise auf Prime-Inhalte. In Foren wie dem offiziellen Amazon-Forum oder auf Reddit häufen sich Beschwerden. Die Smart-Displays zeigen zunehmend Werbung, die sich kaum abschalten lässt. Es gibt lediglich Möglichkeiten, Shopping-Anzeigen auf dem Bildschirm zu reduzieren. Geht dafür so vor:

Auf dem Bildschirm des Echo-Show-Geräts wischt ihr von oben nach unten. Im Hauptmenü ruft ihr die Einstellungen auf. Wählt den Bereich „Startseite und Uhr“ aus. Scrollt nach unten und öffnet den Bereich „Startseiten-Inhalte“. Hier deaktiviert ihr die Einstellung „Kaufempfehlungen“ mit dem Regler. Geht auch bei den Punkten „Empfehlungen, Tipps und mehr von Amazon“ sowie „Empfohlene Fähigkeiten“ so vor.

Werbung bei Echo Show nervt Nutzer

Was viele irritiert: Selbst nach dem Deaktivieren von „Empfehlungen“ oder „Startseiten-Inhalten“ bleibt der Bildschirm nicht werbefrei. Die Werbung erscheint weiterhin in Form von rotierenden Bannern oder gesponserten Kacheln. Betroffen sind vor allem Echo Show 5, 8 und 10 – also jene Modelle, die in vielen Haushalten als digitale Uhr, Küchenhilfe oder Familienzentrale dienen. Amazon selbst schreibt dazu im Hilfebereich:

Du kannst diese Anzeigen nicht ausschalten, aber eine Anzeige skippen, indem du von rechts nach links über den Bildschirm wischst.

Eine „Werbefrei“-Option, wie sie Kindle-Besitzer gegen Aufpreis wählen können, gibt es bislang nicht. Man kann lediglich einzelne Anzeigen ausblenden, indem man auf „Informationen“ drückt und den jeweiligen Eintrag als „anstößig oder unangemessen“ meldet.

In den Foren klingt der Ärger deutlich. Viele Nutzer empfinden es als Zumutung, für ein Gerät zu bezahlen und dann trotzdem Werbung angezeigt zu bekommen. Einige vergleichen das Verhalten mit Smart-TVs oder Fire-TV-Sticks, bei denen Werbung längst zum Alltag gehört.

Amazon selbst hat bisher keine offizielle Stellungnahme abgegeben. Auf Nachfragen reagieren Community-Manager ausweichend oder verweisen auf allgemeine Einstellungen, die das Problem jedoch nicht lösen.

Hintergrund der Entwicklung könnte ein neues Software-Update sein. Mehrere Nutzer berichten, dass die Werbung zeitgleich mit einem frischen Firmware-Stand aufgetaucht ist. In den USA klagten bereits Anfang 2024 Kunden über eine ähnliche Änderung. Offensichtlich testet Amazon in mehreren Regionen, wie weit sich Werbeinhalte auf Echo-Displays ausdehnen lassen.