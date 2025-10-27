Amazon entscheidet für euch: Produktvergleiche könnt ihr euch sparen

Amazon weiß, was ihr haben wollt.

Wer sich nicht entscheiden kann, bekommt jetzt Unterstützung. Amazon hat ein neues Tool vorgestellt, das bei der Produktauswahl hilft. Die Funktion „Help Me Decide“ analysiert das Nutzerverhalten und schlägt auf Knopfdruck das passende Produkt vor.

Amazon: KI-Tool trifft Produktauswahl

Mit „Help Me Decide“ will Amazon die Suche nach dem richtigen Produkt abkürzen. Die Funktion ist direkt in der Shopping-App integriert. Hat ein Nutzer mehrere ähnliche Artikel aufgerufen, erscheint ein Button, über den Amazon eine konkrete Empfehlung gibt. Grundlage sind laut Amazon unter anderem der persönliche Suchverlauf, bisherige Käufe und die angesehenen Produkte.

Die Empfehlung enthält nicht nur den Produktvorschlag selbst, sondern auch Hinweise, warum gerade dieser Artikel besonders gut zum Nutzer passen soll. Ergänzt wird das Ganze durch eine Einschätzung, welche Alternative sich als günstige oder höherwertige Variante eignet.

Amazon erklärt, dass die neue Funktion nicht bloß ein weiteres Beratungs-Tool sei. Vielmehr gehe es darum, die Zahl der Klicks auf dem Weg zur Entscheidung zu reduzieren. Die KI-gestützte Funktion ist zum Start bereits für Millionen von US-Kunden in der App verfügbar (Quelle: Amazon).

Start in Deutschland noch offen

Neben „Help Me Decide“ existieren mittlerweile einige weitere KI-Werkzeuge bei Amazon, darunter personalisierte Shopping-Guides, der visuelle Produktscanner „Lens Live“ und der KI-Assistent Rufus. Alle zielen darauf ab, Produktrecherche und Auswahl zu beschleunigen.

In Deutschland ist „Help Me Decide“ noch nicht verfügbar. Einen Termin für den Rollout nennt Amazon bislang nicht. Angesichts des Umfangs der eingesetzten Technologien dürfte es aber nur eine Frage der Zeit sein, bis auch deutsche und europäische Nutzer von der Entscheidungshilfe profitieren können.