Amazon-Fernbedienung streikt: Mit einem Reset bringt ihr sie wieder in Gang

Die Fire-TV-Fernbedienung funktioniert nicht mehr? Oft reicht es, die Fernbedienung von Amazon mit einem Reset zurückzusetzen. Wir zeigen, wie das bei den verschiedenen Modellen klappt und was ihr tun könnt, wenn die Verbindung trotzdem nicht hergestellt wird.
So setzt ihr die Amazon-Fernbedienung zurück
Wenn die Amazon-Fire-TV-Fernbedienung nicht mehr reagiert, liegt das oft an leeren Batterien. Anders als viele aktuelle Geräte hat sie keinen Akku, sondern nutzt austauschbare Batterien. Auf dem Fire-TV-Bildschirm erscheint rechtzeitig ein Hinweis, wenn die Ladung zur Neige geht – wartet dann nicht zu lange mit dem Wechsel.
Reagiert die Fernbedienung weiterhin nicht, versucht zunächst eine neue Kopplung: Startet das Fire-TV-Gerät und haltet den Home-Button für etwa 10 Sekunden gedrückt.
Bleibt die Verbindung aus, hilft ein Reset. Je nach Generation unterscheidet sich die Vorgehensweise.
Alexa-Fernbedienung (1. Generation):
- Haltet die Zurück-Taste und die Menü-Taste (≡) gleichzeitig für etwa 12 Sekunden gedrückt.
- Lasst beide Tasten los und wartet kurz.
- Entfernt die Batterien für mindestens 60 Sekunden und setzt sie anschließend wieder ein.
Alexa-Fernbedienung (2. Generation):
- Drückt gleichzeitig die Zurück-Taste, die Menü-Taste (≡) und die Navigations-links-Taste für rund 12 Sekunden.
- Entfernt die Batterien mindestens 60 Sekunden, bevor ihr sie wieder einsetzt.
Alexa-Fernbedienung (3. Generation, ab 2023):
- Haltet die Zurück-Taste, die Menü-Taste (≡) und die Lautstärke-leiser-Taste gleichzeitig für etwa 12 Sekunden gedrückt.
- Wartet anschließend ein paar Sekunden.
- Entfernt die Batterien für mindestens 60 Sekunden und setzt sie danach wieder ein.
Nach jedem Reset muss die Fernbedienung erneut mit dem Fire-TV-Gerät gekoppelt werden.
Wenn der Reset nicht funktioniert
Reagiert die Fire-TV-Fernbedienung auch nach dem Reset nicht, können folgende Schritte helfen:
- Batterien tauschen: Leere Batterien sind die häufigste Ursache. Setzt ein frisches Paar ein.
- Fire TV neu starten: Trennt den Stick, Cube oder Smart-TV mindestens 10 Sekunden vom Stromnetz und steckt ihn dann wieder ein.
- Fernbedienung neu koppeln: Startet das Fire-TV-Gerät und haltet den Home-Button der Fernbedienung rund 10 Sekunden gedrückt, bis die Verbindung hergestellt ist.
- Fire-TV-App nutzen: Als Notlösung könnt ihr das Gerät auch mit der offiziellen Fire-TV-App für Android und iOS über euer Smartphone steuern.
Anschließend sollte die Bedienung wieder mit dem Fire-TV-Gerät verbunden sein. Lässt sich der Fehler immer noch nicht beheben, findet ihr bei Amazon eine Ersatzfernbedienung für jedes Fire-TV-Gerät beziehungsweise für jeden FireTV-Stick.