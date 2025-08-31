Amazon führt Preisnachlass statt Retoure ein – so funktioniert’s

Es kommt immer wieder vor, dass man bei Amazon etwas bestellt und es einem nicht gefällt. Anstatt den Artikel zurückzuschicken, bietet Amazon nun auch eine Teilerstattung an. Wie funktioniert das und was steckt dahinter?

Amazon: Teilrückerstattung statt Rücksendung – so funktioniert es

Amazon führt in den Rücksendeoptionen eine neue Möglichkeit für den Umgang mit Artikeln, die einem nicht zusagen, ein. Anstatt das Produkt zurückzusenden und den Kaufpreis zurückzuerhalten, bietet Amazon einen Preisnachlass an. Diese Option erscheint im normalen Retourenprozess. Anstatt das Rücksendeetikett anzufordern, erhält man also zunächst die Frage „Wollen Sie eine Teilrückerstattung?“. Das funktioniert genauso wie eine normale Rückgabe:

Meldet euch bei Amazon an. Ruft die Übersicht der Bestellungen auf. Sucht den Artikel heraus, den ihr beanstanden wollt. Drückt hier auf die Option „Artikel zurücksenden oder ersetzen“. Wählt einen Grund aus, zum Beispiel „Artikel ist fehlerhaft oder funktioniert nicht“. Bevor die Optionen zur Rücksendung erscheinen, werdet ihr gefragt, ob ihr die Teilrückerstattung akzeptieren wollt.

Der Käufer kann entscheiden, ob der Nachlass angenommen wird. Alternativ kann man das Produkt auch weiterhin wie gewohnt an Amazon retournieren. Beobachtungen zufolge soll die Teilerstattung in vielen Fällen bei 2,99 Euro liegen (Quelle: Onlinehändler-News), bei teureren Artikeln wird aber auch ein höherer Betrag angeboten (Quelle: Caschy). Man kann auch die Erstattung zunächst akzeptieren und das Produkt im Rahmen der Rückgabefrist trotzdem noch zurücksenden. Die Teilerstattung ist keine generelle Option und steht nur bei ausgewählten Produkten zur Verfügung. Es soll sich zunächst um einen Test handeln, der jederzeit beendet oder geändert werden kann.

Preisnachlass anstelle einer Retoure

Mit der neuen Option versucht Amazon, den Aufwand bei der Bearbeitung von Retouren zu senken. Zudem lassen sich so unnötige Rücktransporte von Waren vermeiden. Im Hilfebereich wird die neue Option noch nicht erwähnt, es gibt aber bereits Berichte von Kunden, die die Teilrückerstattung bei der Rückgabe auswählen konnten.

Neben der neuen teilweisen Rückerstattung eines Kaufpreises bietet Amazon schon seit längerem bei besonders günstigen Artikeln an, dass Produkte bei Nichtgefallen gar nicht erst zurückgeschickt werden müssen.