Amazon gibt 35 % Rabatt: Den beliebten Minecraft-Adventskalender bekommt ihr jetzt zum Tiefpreis

Wenn ihr Minecraft Fans zur Vorweihnachtszeit eine Freude machen wollt, ist dieser Adventskalender genau das Richtige für euch.

Der Mattel Minecraft-Adventskalender begeistert Fans der kreativen Pixelwelt und sorgt für Vorfreude in der Weihnachtszeit. Mit seinen vielen liebevoll gestalteten Überraschungen hält er für die 24 Tage im Advent jeden Tag ein neues Highlight bereit. Ihr bekommt ihn aktuell für nur 25,99 Euro bei Amazon.

Wer freut sich über den Minecraft-Adventskalender?

Für alle, die das kreative Minecraft-Universum lieben

Vor allem ein tolles Geschenk für Kinder (ab 6 Jahren) und Teenager, die gerne Minecraft spielen

Für Sammler von Videospielfiguren, die eine besondere und thematisch weihnachtliche Ergänzung für ihre Sammlung suchen

Weniger geeignet für Freunde klassischer Adventskalender, die hinter jedem Türchen eine kleine Süßigkeit oder Schokolade erwarten

Der Kalender enthält drei maßstabsgetreue, ungefähr 8 cm große Actionfiguren, die an die pixelige Minecraft-Welt erinnern: den Weihnachtsmann, ein fröhliches Lama und einen Schneegolem. Dazu kommen 17 Zubehörteile und vier weihnachtliche Aufkleber, die zusätzliche Spielmöglichkeiten bieten.

Das Set enthält Accessoires wie Mütze, Mantel und Stiefel des Weihnachtsmanns sowie typische Minecraft-Gegenstände wie einen Schneeball, Keks, Milch und sogar ein Schwert. Die Figuren und das Zubehör laden ein, festliche Minecraft-Geschichten zu erschaffen, die über die Adventszeit hinaus für Spielspaß sorgen.

Die robuste, perforierte Verpackung macht es leicht, jeden Tag ein neues Fach zu öffnen und direkt ins Spiel einzutauchen. Damit wird die Adventszeit zum täglichen Fest der Kreativität und Entdeckungslust. Ganz nach dem Motto von Minecraft: entdecken, erschaffen, überleben!

Das Set vereint den Spaß von Minecraft mit der Magie der Adventszeit – und hat sich auf Amazon nicht umsonst eine Bewertung von 4,6 Sternen verdient. Die Bewertungen zeigen: Viele Käufer haben den Adventskalender vor allem Kindern geschenkt, bei denen er super ankam.

