Amazon-Gutschein angeblich schon eingelöst: So prüft ihr ihn und fallt nicht auf Betrüger herein

Bei Amazon kann man entweder sein Konto mit Gutscheinen aufladen oder Einkäufe direkt damit bezahlen. Doch was tun, wenn plötzlich die Meldung erscheint, dass ein Amazon-Gutschein bereits eingelöst wurde?

Amazon Gutscheine direkt einlösen

Wie kann man sehen, ob ein Amazon-Gutschein eingelöst wurde?

Habt ihr einen Code und wisst nicht, ob er schon verwendet wurde, könnt ihr das überprüfen. Öffnet dafür diese Seite und gebt dort die Ziffern und Buchstaben ein. Tippt auf den gelben Button. Befindet sich noch Guthaben hinter dem Code, wird es eurem Konto gutgeschrieben, andernfalls erhaltet ihr den Hinweis, dass der Amazon-Gutschein eingelöst wurde.

Normalerweise gibt man den Gutschein-Code im Rahmen des Bezahlvorgangs oder auf der Aufladeseite ein. Bei Zahlungen können Gutscheine mehrfach genutzt werden, bis ein Guthaben komplett aufgebraucht ist. Dann wird man mit einer entsprechenden Meldung darauf hingewiesen. Im Amazon-Konto kann man nachverfolgen, wann man sein Konto mit Gutschein-Codes aufgeladen hat:

Dafür loggt ihr euch in euren Amazon-Account ein. Steuert den Bereich „Konto und Listen“ an. Ruft hier die Übersicht für „Mein Konto“ auf. Öffnet den Abschnitt „Geschenkgutscheine“. Jetzt seht ihr ganz oben euer aktuelles Gutschein-Guthaben. Direkt darunter sind alle „Geschenkgutschein-Aktivitäten“ aufgelistet. Nach Datum sortiert seht ihr, wann über euer Amazon-Konto etwas mit einem Gutschein-Guthaben bezahlt wurde und wann euer Account damit aufgeladen wurde. Der komplette Code steht hier nicht, aber anhand der letzten 4 Stellen erkennt ihr schnell, um welchen Gutschein-Code es sich handelt. Wurde etwas mit dem Guthaben bezahlt, seht ihr die Bestellnummer. Tippt darauf, um zu sehen, welcher Artikel sich dahinter befindet.

Bitte beachtet: Ihr könnt nur Aktivitäten im eigenen Konto sehen. Eine Einsicht in andere Konten oder eine Information, wer den Gutschein eingelöst hat, ist nicht möglich. Diese Daten gibt Amazon aus Datenschutzgründen nicht weiter.

Amazon-Gutschein wurde bereits eingelöst – was nun?

Taucht euer Gutschein-Code in der Liste nicht auf und ist das Guthaben aufgebraucht, wurde es von einem anderen Nutzer verwendet. Ihr selbst könnt nicht nachverfolgen, wofür und von wem Gutscheine in fremden Amazon-Konten genutzt wurden. Stellt ihr fest, dass kein Guthaben mehr vorhanden ist, obwohl der Gutschein noch aufgeladen sein müsste, kontaktiert den Amazon-Kundenservice.

Seid ihr sicher, dass das Guthaben gestohlen wurde, solltet ihr euch an die Polizei wenden und eine Anzeige erstatten. Betrüger versuchen manchmal Guthaben zu erhalten, indem sie Codes zum Beispiel als Zahlungsmethode in Empfang nehmen. Teilt eure Codes niemals Fremden mit. Seriöse Anbieter nehmen keine Amazon-Gutscheine als Zahlungsmittel an. Ihr könnt solche Codes nicht mehr zurückholen oder verhindern, dass Fremde sie einlösen, wenn ihr sie einmal preisgegeben habt.

Achtet dabei auch auf verdächtige E-Mails. Amazon wird euch nicht dazu auffordern, Codes über einen Phishing-Link aus einer E-Mail einzugeben. Das ist eine gängige Betrugsmasche, bei der man Eingaben auf gefälschten Webseiten macht.

Habt ihr einen Amazon-Gutschein erhalten, solltet ihr ihn sicherheitshalber sofort für euer Amazon-Konto einlösen. Dann geht das Guthaben nicht verloren und Betrüger können es nicht stehlen, solange sie keinen Zugriff auf euer Amazon-Konto haben. Das Guthaben ist 10 Jahre lang gültig.

Bei jeder Zahlung könnt ihr auswählen, ob ihr mit Guthaben oder einer anderen hinterlegten Zahlungsmethode bezahlen wollt.

Vorgaben und Einschränkungen beim Einlösen von Gutscheinen

Amazon-Gutscheine können unter Umständen nicht bei allen Marktplatz-Angeboten eingelöst werden. Teilweise akzeptieren nur Produkte, die direkt von Amazon verkauft und versendet werden, das Guthaben. Achtet beim Einkauf auf die Angabe „Verkauf und Versand durch Amazon“, wenn ihr sicher sein wollt, dass euer Gutschein verwendet werden kann.

Für besonders hohe Gutscheinbeträge oder bestimmte Produkte kann Amazon inzwischen Identitätsnachweise verlangen. Grund sind strengere Vorschriften im Rahmen der EU-Richtlinien zur Geldwäscheprävention. Für die meisten alltäglichen Käufe bleibt das Einlösen aber wie gewohnt möglich.

FAQ – die wichtigsten Fragen und Antworten rund um Amazons Geschenkgutscheine Warum funktioniert mein Gutschein nicht? Möglicherweise wurde er bereits verwendet oder kann bei Drittanbietern nicht eingelöst werden. Kann ich sehen, wer den Gutschein eingelöst hat? Nein, das ist aus Datenschutzgründen nicht möglich. Wie lange ist ein Amazon-Gutschein gültig? Gutscheine sind in Deutschland 10 Jahre ab Ende des Kaufjahres gültig. Kann ich einen eingelösten Gutschein zurückfordern? Nein, bereits eingelöstes Guthaben kann nicht zurückgefordert werden.

