Amazon haut 2-in-1-Laptop von HP zum Spitzenpreis raus

Bei Amazon bekommt ihr aktuell ein Convertible, also ein Laptop und Tablet in einem Gerät, das zudem über ausgeprägte KI-Features verfügt, zum besonders günstigen Preis. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Das HP OmniBook X Flip kommt mt einem 16-Zoll-OLED-Touch-Display, Intel- Core-Ultra-7-258V-Prozessor, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Intel-Arc-140-Grafikchip und Windows 11 als Betriebssystem, Bei Amazon kostet euch das Convertible aktuell nur 1.199 Euro statt 1.599 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen). Das ist laut Preisvergleich der günstigste Preis, zu dem das Gerät bislang erhältlich war.

Was bietet das Convertible von HP?

Der Prozessor des HP-Convertibles bietet mit dem Intel-KI-Boost sowie Copilot+- Funktionen eine optimierte Performance in hunderten von Anwendungen. Das flexible 4-in-1-Design des Laptops lässt euch dessen Display im Clamshell-, Tent-, Tablet- oder Reverse-Modus nutzen, wodurch ihr die Anzeige optimal für kreatives Arbeiten, Entertainment oder Präsentationen nutzen könnt. Das Gerät verfügt über eine 5-MP-Webcam sowie ein eingebautes Mikrofon und eingebaute Lautsprecher mit der DTS:X-Ultra-Audiotechnologie.

Für die Konnektivität verfügt das HP-Convertible über WiFi 7 und Bluetooth 5.4. An Anschlüssen sind dreimal USB, einmal HDMI, einmal Thunderbolt 4 und ein Kopfhöreranschluss vorhanden. Der Akku des OmniBook hält laut Hersteller ohne Aufladung bis zu 18,5 Stunden durch.

Für wen eignet sich das Convertible von HP?

Das Convertible von HP ist für alle gut geeignet, die ein Laptop und Tablet in einem Gerät mit robusten Leistungsdaten und KI-Unterstützung suchen. Durch die lange Akku-Laufzeit ist das Gerät gut für den Einsatz unterwegs geeignet. Für leistungshungrige Anwendungen wie aktuelle Games ist das OmniBook allerdings nicht mit der notwendigen Hardware-Power ausgestattet.