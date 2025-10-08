Amazon haut 2-in-1-Laptop von Samsung zum Niedrigpreis raus

Wer auf der Suche nach einem Convertible ist, also einem Laptop und Tablet in einem Gerät, sollte bei Amazon vorbeischauen: Dort gibt es ein entsprechendes Modell von Samsung inklusive dem Eingabestift S Pen zum absoluten Niedrigpreis zu kaufen.

Das Convertible Samsung Galaxy Book3 360 kommt mit einem 13-Zoll-AMOLED-Touchscreen inklusive S-Pen, Intel Core i7-1360P-Prozessor, 16GB RAM, einer 512 GB SSD und Windows 11 als Betriebssystem. Bei Amazon kostet auch das 2-in-1-Laptop aktuell nur 649 Euro statt 819 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Samsung Galaxy Book3 360 Laptop Statt 819 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:45 Uhr

Was bietet das Convertible von Samsung?

Hochwertiges Touch-Display

S-Pen-Unterstützung

Lange Akku-Laufzeit

Nicht für rechenintensive Anwendungen wie aktuelle Games geeignet

Das Galaxy Book3 360 bietet mit seinen integrierten Stereo-Lautsprechern inklusive Dolby Atmos-Unterstützung eine hochwertige Audioausgabe. Für die ebenfalls vorhandene Webcam sowie das Dual-Array-Mikrofon gibt es einen Studio-Modus, der innovative Features wie angepasste KI-Geräuschunterdrückung, automatischen Bildausschnitt und Hintergrundeffekte unterstützt.

Für die Konnektivität unterstützt das Samsung-Convertible WLAN sowie Bluetooth, an Anschlüssen sind USB-A, USB-C, HDMI, Thunderbolt, microSD sowie ein Kopfhörer-/Mikrofon-Kombi-Anschluss vorhanden. Der Akku hält laut Herstellerangaben bis zu 17 Stunden ohne Aufladung durch.

Samsung Galaxy Book3 360 Laptop jetzt ab 649,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:45 Uhr

Für wen eignet sich das Convertible von Samsung?

Natürlich ist das Samsung Galaxy Book3 360 gut für alle geeignet, die ein Tablet und ein Laptop in einem Gerät suchen, die S-Pen-Unterstützung ist sicher ein weiteres Highlight und macht das Gerät insbesondere für Anwendungen wie Zeichnen und Bildbearbeitung geeignet.

Die Leistung des Convertibles ist als robust zu bezeichnen und ausreichend für Office- und ;Multimedia-Anwendungen sowie leichtes Gaming. Durch die lange Akku-Laufzeit eignet sich das Convertible gut für den Einsatz unterwegs. Für rechenintensive Anwendungen wie aktuelle Games ist allerdings nicht die notwendige Hardware-Power vorhanden.

