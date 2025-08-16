Amazon haut Gaming-Monitor für unter 90 Euro raus

Bei Amazon bekommt ihr aktuell einen Gaming-Monitor des Herstellers BenQ zum Top-Preis von unter 90 Euro. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch zusammengestellt.
Der Gaming-Monitor von BenQ kommt mit einer 24-Zoll-Bilddiagonale, FHD-Auflösung, 165 Hertz Bildwiederholrate sowie 1 Millisekunde Reaktionszeit und kostet euch bei Amazon aktuell nur 87,76 Euro statt 139 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).
Was bietet der Gaming-Monitor von BenQ?
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Eingebaute Lautsprecher
- Gut für Konsolen wie PS5 geeignet
- Bildqualität für anspruchsvolle Gamer nicht ausreichend
Neben bereits genannten technischen Daten unterstützt der BenQ-Monitor die IPS- sowie die AMD-FreeSync-Premium-Technologie für ein flüssiges Gameplay. Außerdem werden die HDRi-Technologie, Light Tuner und Black eQualizer von BenQ für die Optimierung der Bildqualität unterstützt. Der Monitor verfügt über integrierte Lautsprecher mit 2,5 Watt Leistung plus DSP-Chip und treVolo-Sound mit drei angepassten Modi.
Dem Bedienkomfort trägt der Gaming-Monitor von BenQ mit einem 5-Wege-Navigator, Scenario-Mapping und Gaming Quick OSD für eine einfache Steuerung Rechnung. Weiterhin ist das Display höhen- und neigungsverstellbar und durch das EyeCare-Feature augenschonend. Bezüglich der Konnektivität bietet der BenQ-Monitor HDMI- und DP-Anschlüsse, die mit 120 Hertz für PS5 und Xbox Series X ausgestattet sind.
Für wen eignet sich der Gaming-Monitor von BenQ?
Der Gaming-Monitor von BenQ ist sicher gut für alle geeignet, die einen Gaming-Monitor mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Die bisherigen Käufer bei Amazon äußern sich positiv über das Display und vergaben als Bewertung im Schnitt 4,5 von 5 Sternen bei über 4.000 Bewertungen. Dabei werden von den Rezensenten unter anderem die gute Farb- und Klangqualität, die schnelle Reaktionszeit, die gute Verarbeitung und gute Einung für die PS5 gelobt. Allerdings sehen einige Rezensenten die Bildqualität kritisch, welche sicher nicht an High-End-Monitore heranreicht und für anspruchsvolle Gamer nicht ausreichend sein könnte.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.