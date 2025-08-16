Amazon haut Gaming-Monitor für unter 90 Euro raus

Bei Amazon bekommt ihr aktuell einen Gaming-Monitor des Herstellers BenQ zum Top-Preis von unter 90 Euro. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch zusammengestellt.

Der Gaming-Monitor von BenQ kommt mit einer 24-Zoll-Bilddiagonale, FHD-Auflösung, 165 Hertz Bildwiederholrate sowie 1 Millisekunde Reaktionszeit und kostet euch bei Amazon aktuell nur 87,76 Euro statt 139 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

BenQ Gaming-Monitor, 24 Zoll Statt 139 Euro UVP.

Was bietet der Gaming-Monitor von BenQ?

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Eingebaute Lautsprecher

Gut für Konsolen wie PS5 geeignet

Bildqualität für anspruchsvolle Gamer nicht ausreichend

Neben bereits genannten technischen Daten unterstützt der BenQ-Monitor die IPS- sowie die AMD-FreeSync-Premium-Technologie für ein flüssiges Gameplay. Außerdem werden die HDRi-Technologie, Light Tuner und Black eQualizer von BenQ für die Optimierung der Bildqualität unterstützt. Der Monitor verfügt über integrierte Lautsprecher mit 2,5 Watt Leistung plus DSP-Chip und treVolo-Sound mit drei angepassten Modi.

Dem Bedienkomfort trägt der Gaming-Monitor von BenQ mit einem 5-Wege-Navigator, Scenario-Mapping und Gaming Quick OSD für eine einfache Steuerung Rechnung. Weiterhin ist das Display höhen- und neigungsverstellbar und durch das EyeCare-Feature augenschonend. Bezüglich der Konnektivität bietet der BenQ-Monitor HDMI- und DP-Anschlüsse, die mit 120 Hertz für PS5 und Xbox Series X ausgestattet sind.

Für wen eignet sich der Gaming-Monitor von BenQ?

Der Gaming-Monitor von BenQ ist sicher gut für alle geeignet, die einen Gaming-Monitor mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Die bisherigen Käufer bei Amazon äußern sich positiv über das Display und vergaben als Bewertung im Schnitt 4,5 von 5 Sternen bei über 4.000 Bewertungen. Dabei werden von den Rezensenten unter anderem die gute Farb- und Klangqualität, die schnelle Reaktionszeit, die gute Verarbeitung und gute Einung für die PS5 gelobt. Allerdings sehen einige Rezensenten die Bildqualität kritisch, welche sicher nicht an High-End-Monitore heranreicht und für anspruchsvolle Gamer nicht ausreichend sein könnte.

