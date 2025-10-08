Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Amazon haut magnetische Handyhalterung fürs Auto zum Aktionspreis raus

Marvin Basse
Marvin Basse,
2 min Lesezeit
Ugreen MagSafe Halterung
© Ugreen / Bearbeitung: GIGA
Wer gerade auf der Suche nach einer magnetischen Handyhalterung für sein Auto ist, wird derzeit bei Amazon fündig, denn dort gibt es ein hochwertiges Modell des Herstellers Ugreen zum stark vergünstigten Preis zu kaufen.

Die magnetische Handyhalterung von Ugreen ist speziell für Smartphones mit MagSafe-Technologie ausgelegt. Dazu gehören die iPhone-Modelle 16, 15, 14, 13, 12 (Pro, Max, Plus, Mini). Bei Amazon bezahlt ihr für die Halterung momentan nur 8,87 Euro statt 10,99 Euro (Angebot bei Amazon ansehen).

Highlights der Handyhalterung von Ugreen

Neben den oben genannten Modellen unterstützt die Handyhalterung von Ugreen mittels eines beiliegenden, magnetischen Fingerrings auch Smartphones ohne MagSafe-Funktion. Die Halterung sorgt weiterhin mit 20 eingebauten N52-Magneten für einen sicheren Halt selbst auf holprigen Straßen.

Durch die 360-Grad-Drehfunktion wird sowohl eine horizontale, als auch eine vertikale Ausrichtung des Smartphones in der Ugreen-Handyhalterung ermöglicht. Mit dem speziellen Clip-System kann die Befestigung der Halterung an den Lüftungsschlitzen besonders einfach befestigt werden. Ein dreieckiger Haken-Clip sorgt dabei für festen Halt und eignet sich für verschiedene Lüftungstypen, die maximale Belastbarkeit liegt bei 2,5 kg.

Für wen eignet sich die Handyhalterung von Ugreen?

Besonders zum derzeit günstigen Preis ist die Handyhalterung von Ugreen für alle geeignet, die eine zuverlässige magnetische Handyhalterung für ihr Auto suchen. Aufgrund der MagSafe-Unterstützung ist die Halterung natürlich besonders für iPhone-Besitzer zu empfehlen.

Zufrieden mit der magnetischen Handyhalterung von Ugreen zeigten sich übrigens auch deren bisherige Käufer bei Amazon, denn diese vergaben als Bewertung im Schnitt 4,4 von 5 Sternen bei über 3.000 Bewertungen. Besonders hervorgehoben werden dabei von den Rezensenten unter anderem der sichere Halt sowie die einfache Installation der Handyhalterung von Ugreen.

