Amazon haut praktisches Notfall-Gadget für Autofahrer zum Spottpreis raus

Springt euer Auto wegen einer leeren Starterbatterie nicht an, sorgt eine Starthilfe-Powerbank schnell für Abhilfe. Bei Amazon gibt es aktuell ein hochwertiges Modell von Noco zu einem Preis, der kaum zu übertreffen ist.

Wenn Autobatterien schon einige Jahre alt sind, sind sie meist nicht mehr so leistungsfähig und zuverlässig wie am ersten Tag. Es kann daher vorkommen, dass euer Auto nicht mehr anspringt. Anstatt euch in solchen Fällen auf die Pannenhilfe durch Dritte zu verlassen, könnt ihr euch mit dem richtigen Gerät auch schnell selbst Starthilfe geben.

Amazon hat eine passende Powerbank für euch im Angebot. Die Noco Boost Plus GB40 könnt ihr im Rahmen der Prime Days zum Sparpreis von 91,96 Euro inklusive Versand ergattern (Angebot bei Amazon anschauen). Das Angebot gilt jedoch nur für Prime-Kunden und ist nur für kurze Zeit verfügbar. Im Preisvergleich kostet das Modell mindestens 105 Euro, daher bekommt ihr hier einen sehr guten Deal.

Was kann die Noco-Starthilfe-Powerbank?

solide Verarbeitung

zuverlässige Funktionalität

Zu schwach für einige besonders große Motoren

Die Powerbank fungiert als Batterie-Booster und wird mit den mitgelieferten Klemmen an die Autobatterie angeschlossen. Nach dem Einschalten übernimmt die Powerbank die Energieversorgung für den Startvorgang, sodass ihr das Auto mit nur geringem Zeitverlust starten könnt. Dafür sollte das Gerät idealerweise voll geladen im Kofferraum liegen. Sie unterstützt Benziner bis zu einem Hubraum von 6 Litern und Dieselfahrzeuge bis zu 3 Litern Hubraum.

Der Spitzenstrom beträgt laut Hersteller 1.000 Ampere. Mit einem Gewicht von knapp über einem Kilo bleibt das Gerät angenehm leicht und ist zudem sehr kompakt. Als zusätzliche Merkmale ist das Gerät mit der Schutzklasse IP 65 gegen Strahlwasser und Staubeintritt geschützt, besitzt eine integrierte LED-Taschenlampe und kann über die USB-Buchse auch zum Aufladen eurer elektronischen Geräte wie Smartphones oder Tablets genutzt werden.

Lohnt sich der Kauf der Starthilfe-Powerbank von Noco?

Den Amazon-Bewertungen zufolge erfüllt die Powerbank die Erwartungen der Käufer. Sie erhält beeindruckende 4,5 von 5 Sternen bei über 115.000 Bewertungen. Besonders hervorgehoben werden die solide Verarbeitung und die zuverlässige Funktionalität. Auch die Haltbarkeit scheint zufriedenstellend zu sein. Daher ist dieses Gerät ideal, um es stets geladen zur Sicherheit im Kofferraum zu haben.

