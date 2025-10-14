Amazon haut riesigen Smart-TV zum Spottpreis raus

Kurz vor eurem nächsten Filmabend gibt der Fernseher den Geist auf? Ein passender Moment, um auf ein neues Modell umzusteigen. Bei Amazon findet ihr aktuell einen 75 Zoll großen Smart-TV von TCL für 499 Euro statt 749 Euro, was einer Ersparnis von 33 Prozent entspricht.

Der 4K-Fernseher überzeugt mit moderner Ausstattung wie HDR, Google TV und speziellen Gaming-Features. Aktuell bekommt ihr ihn für 499 Euro inklusive Versand (Angebot bei Amazon ansehen). Regulär kostet das Modell über 700 Euro, wodurch ihr hier eine beachtliche Ersparnis erzielen könnt.

TCL 75V6C 75 Zoll 4K Smart TV Statt 749 Euro: 75 Zoll Smart TV mit 4K HDR, Google TV und Gaming-Features Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 05:59 Uhr

Lohnt sich der TCL 75V6C Smart-TV bei Amazon?

Großes 75-Zoll-Display mit 4K-Auflösung und HDR

Umfangreiche Gaming-Features wie HDMI 2.1 und VRR

Nur Energieeffizienzklasse E

Der TCL V6C vereint alle wichtigen Eigenschaften, die ein moderner Smart-TV heute mitbringen sollte. Das große 75-Zoll-Display mit 4K-Auflösung sorgt für gestochen scharfe Bilder, während die HDR-Unterstützung (HDR10, HDR10+ und HLG) für kontrastreichere Darstellung und lebendige Farben sorgt. Dank des verbauten HVA-Panels profitieren Nutzer von einem besonders hohen Kontrast und weiten Betrachtungswinkeln.

Der TCL 75V6C kommt mit dem Google TV Betriebssystem, das Zugriff auf alle gängigen Streaming-Dienste und Apps ermöglicht. Die Bedienung erfolgt komfortabel per Fernbedienung oder Sprachsteuerung via Google Assistant oder Alexa. Der integrierte AiPQ-Prozessor optimiert die Bildqualität und sorgt für flüssige Bewegungsdarstellung.

Besonders interessant ist der Fernseher für Gamer: Mit HDMI 2.1, variabler Bildwiederholrate (VRR) und Auto Low Latency Mode (ALLM) ist er bestens für aktuelle Spielekonsolen gerüstet. Die Game Bar zeigt wichtige Gaming-relevante Informationen direkt auf dem Bildschirm an.

Fazit: Sehr gutes Gesamtpaket zum Sparpreis

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,3 von 5 Sternen bei über 4.700 Rezensionen schneidet der TCL 75V6C bei Amazon-Kunden sehr gut ab. Besonders gelobt werden das große Display, die gute Bildqualität und das faire Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein Kunde schreibt: "Für den Preis ein unschlagbares Angebot. Die Bildqualität ist hervorragend und die Smart-TV-Funktionen lassen keine Wünsche offen."

