Amazon haut Samsung Crystal UHD TV mit 65 Zoll zum Witzpreis raus

Ihr sucht einen großen 4K-Fernseher mit klarer und detailreicher Bildqualität? Dann ist der Samsung Crystal UHD DU7179 mit 65 Zoll die richtige Wahl. Er ist derzeit bei Amazon deutlich im Preis gesenkt.
Der Samsung Crystal UHD DU7179 in der imposanten 65-Zoll-Variante ist aktuell für 549 Euro bei Amazon erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen). Bei anderen Händlern wird mindestens 660 Euro dafür aufgerufen, daher bekommt ihr hier einen sehr guten Deal.
Für wen lohnt sich der Samsung-Fernseher bei Amazon?
- Extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Sehr gute Bildqualität
- Nur 50 Hertz Aktualisierungsrate
Der Fernseher überzeugt mit einer Reihe hochwertiger Funktionen:
- 4K-Auflösung mit PurColor-Technologie für lebendige und naturgetreue Farben
- Crystal-Prozessor 4K mit leistungsstarkem Upscaling
- Motion Xcelerator für flüssige Bewegungsdarstellung
- Integrierter Gaming Hub für Zugriff auf Cloud-Gaming-Dienste
- Smart Hub mit allen gängigen Streaming-Apps
- Object Tracking Sound Lite für räumlichen 3D-Surround-Sound
- Q-Symphony für perfekte Abstimmung mit Samsung-Soundbars
Fazit: Preislich sehr attraktives Gesamtpaket
Mit dem Samsung Crystal UHD DU7179 bekommt ihr einen großen 65-Zoll-Fernseher, der mit moderner Technik und umfangreicher Ausstattung überzeugt. Die hochwertige Bildverarbeitung durch den Crystal-Prozessor sorgt laut Hersteller für ein detailreiches und farbintensives Seherlebnis. Die Kunden sind zufrieden und vergeben gute 4,2 von 5 Sternen bei über 1.700 Bewertungen. Zum aktuellen Angebotspreis ist der TV definitiv einen Blick wert.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.