Amazon haut Samsung Crystal UHD TV mit 65 Zoll zum Witzpreis raus

Ihr sucht einen großen 4K-Fernseher mit klarer und detailreicher Bildqualität? Dann ist der Samsung Crystal UHD DU7179 mit 65 Zoll die richtige Wahl. Er ist derzeit bei Amazon deutlich im Preis gesenkt.

Der Samsung Crystal UHD DU7179 in der imposanten 65-Zoll-Variante ist aktuell für 549 Euro bei Amazon erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen). Bei anderen Händlern wird mindestens 660 Euro dafür aufgerufen, daher bekommt ihr hier einen sehr guten Deal.

Für wen lohnt sich der Samsung-Fernseher bei Amazon?

Extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Sehr gute Bildqualität

Nur 50 Hertz Aktualisierungsrate

Der Fernseher überzeugt mit einer Reihe hochwertiger Funktionen:

4K-Auflösung mit PurColor-Technologie für lebendige und naturgetreue Farben

Crystal-Prozessor 4K mit leistungsstarkem Upscaling

Motion Xcelerator für flüssige Bewegungsdarstellung

Integrierter Gaming Hub für Zugriff auf Cloud-Gaming-Dienste

Smart Hub mit allen gängigen Streaming-Apps

Object Tracking Sound Lite für räumlichen 3D-Surround-Sound

Q-Symphony für perfekte Abstimmung mit Samsung-Soundbars

Fazit: Preislich sehr attraktives Gesamtpaket

Mit dem Samsung Crystal UHD DU7179 bekommt ihr einen großen 65-Zoll-Fernseher, der mit moderner Technik und umfangreicher Ausstattung überzeugt. Die hochwertige Bildverarbeitung durch den Crystal-Prozessor sorgt laut Hersteller für ein detailreiches und farbintensives Seherlebnis. Die Kunden sind zufrieden und vergeben gute 4,2 von 5 Sternen bei über 1.700 Bewertungen. Zum aktuellen Angebotspreis ist der TV definitiv einen Blick wert.

