Amazon haut Samsung Galaxy A56 aktuell zum Witzpreis raus

Samsung hat das Galaxy A56 Anfang März 2025 offiziell vorgestellt und kurze Zeit später auf den Markt gebracht. Mittlerweile hat das Mittelklasse-Smartphone einen Preis erreicht, bei dem ihr ohne Bedenken zuschlagen könnt.
Samsung Galaxy A56 im Preisverfall
Samsung hat das Galaxy A56 zum Preis von 479 Euro mit 128 GB internem Speicher und 529 Euro mit 256 GB internem Speicher auf den Markt gebracht. Aktuell bekommt ihr das Smartphone bei Amazon mit verlängerter Garantie deutlich günstiger. Es geht schon bei unglaublichen 279 Euro los (bei Amazon anschauen).
Amazon hat die 256-GB-Version ebenfalls reduziert. Der Preis liegt bei nur 329 Euro (bei Amazon anschauen). Wenn man bedenkt, dass ihr dieses Smartphone für viele Jahre nutzen könnt, dann wäre mehr Speicherplatz bei diesem geringen Aufpreis keine schlechte Idee.
Zu dem Preis eignet sich ein Galaxy A56 perfekt als Geschenk für Jung und Alt. Ihr macht damit nichts falsch und seid viele Jahre durch Software-Updates abgesichert.
Das leistet das Samsung Galaxy A56
Ihr bekommt mit dem Samsung Galaxy A56 ein wirklich starkes Mittelklasse-Smartphone mit tollem Display, hoher Performance, langer Akkulaufzeit und sogar einer 45-Watt-Schnellladefunktion. Damit lädt dieses Handy schneller als das Galaxy S25. Im Test hat mich das Galaxy A56 fast komplett überzeugt.
Zwei Dinge haben mir nicht gefallen: Samsung hat den microSD-Slot zur Speichererweiterung entfernt und die Kamera hängt im Vergleich zu einem Pixel 8a oder 9a deutlich zurück.
Wenn ihr damit leben könnt, dann bekommt ihr ein wirklich starkes Handy mit langer Update-Garantie von sechs Jahren in einem hochwertigen Gehäuse. Oben im Video stellen wir euch alle drei Smartphones der A-Serie vor.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten. Das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.