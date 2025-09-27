Amazon haut smarte Überwachungskamera mit Solarpanel zum Sparpreis raus

Möchtet ihr auch von unterwegs verfolgen, was bei euch zu Hause geschieht? Mit einer Überwachungskamera, die durch Solarenergie betrieben wird, seid ihr unabhängig von einer festen Stromversorgung. Zurzeit gibt es bei Amazon ein Modell von Reolink zu einem deutlich niedrigeren Preis.

Wenn ihr eine Überwachungskamera benötigt, die ohne zusätzliche Stromquelle auskommt, könnte die Reolink Argus Eco für euch interessant sein. Das Gerät mit Akku und Solarpanel wird aktuell bei Amazon statt der üblichen 99,99 Euro UVP für 67,90 Euro inklusive Versand angeboten (Angebot bei Amazon ansehen). Der Preis liegt normalerweise bei 90 Euro, sodass ihr hier einiges sparen könnt.

Reolink Argus Eco mit Solarpanel Statt 89,99 Euro UVP: Kabellose Überwachungskamera mit 2K Auflösung, Nachtsicht und 2-Wege-Audio. Wetterfest und kabellos dank Akku und Solarpanel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.09.2025 12:34 Uhr

Was kann die Überwachungskamera von Reolink?

Einfache Montage und Handhabung

Zuverlässiger Betrieb – auch mit Solar

microSD-Speicherkarte nicht im Lieferumfang

Die kabellose Überwachungskamera von Reolink eignet sich für den Einsatz im Außen- und Innenbereich. Mit dem mitgelieferten Solarpanel bleibt die Kamera unabhängig von einer externen Stromquelle. Sollte es dunkel sein oder die Sonne einmal nicht ausreichen, sorgt ein integrierter Akku für die nötige Energie. Die Verbindung läuft über 2,4 GHz WLAN.

Die Kamera liefert gestochen scharfe Bilder in Full-HD und deckt mit ihrem 100-Grad-Sichtfeld einen großen Bereich ab. Funktionen wie Infrarot-Nachtsicht, ein Bewegungsmelder mit App-Benachrichtigungen, ein zuschaltbarer Sirenenton und Zwei-Wege-Audio machen sie besonders vielseitig.

Sowohl die Kamera als auch das Solarmodul sind laut Hersteller wetterfest. Die Installation und Steuerung sind unkompliziert und können beispielsweise über Google Home oder Amazon Alexa erfolgen. Über die Reolink-App werdet ihr in Echtzeit informiert, wenn die Kamera Bewegungen registriert, und habt Zugriff auf den Live-Feed – egal, wo ihr euch gerade befindet. Alle Aufnahmen werden lokal auf einer microSD-Karte gespeichert.

Fazit: Überzeugendes Gesamtpaket

Die meisten von euch, die bereits auf Amazon gekauft haben, zeigen sich zufrieden und bewerten die Kamera mit starken 4,1 von 5 Sternen bei über 10.000 Rückmeldungen. Besonders positiv hervorgehoben werden der vielseitige Funktionsumfang, die flexible Nutzung und die einfache Installation. Auch der kabellose Betrieb mit dem Solarmodul scheint in der Praxis zuverlässig zu arbeiten, wie aus den Bewertungen hervorgeht.

Reolink Argus Eco mit Solarpanel jetzt ab 67,90 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.09.2025 06:18 Uhr

Technische Eigenschaften:

WLAN Überwachungskamera mit 1.080p Full HD (2,4 GHz)

Akkubetrieben (Solarpanel zum Aufladen inkludiert), 2x 2600 mAh

iOS/Android App sowie Client für PC und Mac verfügbar

1080p Full HD, klare IR-Nachtsicht bis zu 10 Meter

Komplett kabellos, nach IP65 wetterfest

Bewegungssensor: erkennt Bewegungsereignisse und sendet E-Mails und Push-Benachrichtigungen

App Live-Ansicht mit Hören und Sprechen (Gegensprechfunktion)

Speicherung: Download per App / Client und lokal via SD-Karte

