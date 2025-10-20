Amazon haut smarte Überwachungskamera mit Solarpanel zum Spottpreis raus

Wollt ihr auch unterwegs im Blick behalten, was bei euch zu Hause passiert? Mit einer Überwachungskamera, die durch Solarenergie läuft, bleibt ihr ohne Anschluss an das Stromnetz flexibel. Momentan bietet Amazon ein Modell von Reolink deutlich günstiger an.
Wenn ihr eine Überwachungskamera benötigt, die ohne zusätzliche Stromquelle auskommt, könnte die Reolink Argus Eco für euch interessant sein. Das Gerät mit Akku und Solarpanel wird aktuell bei Amazon statt der üblichen 99,99 Euro UVP für 67,90 Euro inklusive Versand angeboten (Angebot bei Amazon ansehen). Der Preis liegt normalerweise bei 90 Euro, sodass ihr hier einiges sparen könnt.
Was kann die Überwachungskamera von Reolink?
- Einfache Montage und Handhabung
- Zuverlässiger Betrieb – auch mit Solar
- microSD-Speicherkarte nicht im Lieferumfang
Die kabellose Überwachungskamera von Reolink eignet sich für den Einsatz im Außen- und Innenbereich. Mit dem mitgelieferten Solarpanel bleibt die Kamera unabhängig von einer externen Stromquelle. Sollte es dunkel sein oder die Sonne einmal nicht ausreichen, sorgt ein integrierter Akku für die nötige Energie. Die Verbindung läuft über 2,4 GHz WLAN.
Die Kamera liefert gestochen scharfe Bilder in Full-HD und deckt mit ihrem 100-Grad-Sichtfeld einen großen Bereich ab. Funktionen wie Infrarot-Nachtsicht, ein Bewegungsmelder mit App-Benachrichtigungen, ein zuschaltbarer Sirenenton und Zwei-Wege-Audio machen sie besonders vielseitig.
Sowohl die Kamera als auch das Solarmodul sind laut Hersteller wetterfest. Die Installation und Steuerung sind unkompliziert und können beispielsweise über Google Home oder Amazon Alexa erfolgen. Über die Reolink-App werdet ihr in Echtzeit informiert, wenn die Kamera Bewegungen registriert, und habt Zugriff auf den Live-Feed – egal, wo ihr euch gerade befindet. Alle Aufnahmen werden lokal auf einer microSD-Karte gespeichert.
Fazit: Überzeugendes Gesamtpaket
Die meisten von euch, die bereits auf Amazon gekauft haben, zeigen sich zufrieden und bewerten die Kamera mit starken 4,1 von 5 Sternen bei über 10.000 Rückmeldungen. Besonders positiv hervorgehoben werden der vielseitige Funktionsumfang, die flexible Nutzung und die einfache Installation. Auch der kabellose Betrieb mit dem Solarmodul scheint in der Praxis zuverlässig zu arbeiten, wie aus den Bewertungen hervorgeht.
Technische Eigenschaften:
- WLAN Überwachungskamera mit 1.080p Full HD (2,4 GHz)
- Akkubetrieben (Solarpanel zum Aufladen inkludiert), 2x 2600 mAh
- iOS/Android App sowie Client für PC und Mac verfügbar
- 1080p Full HD, klare IR-Nachtsicht bis zu 10 Meter
- Komplett kabellos, nach IP65 wetterfest
- Bewegungssensor: erkennt Bewegungsereignisse und sendet E-Mails und Push-Benachrichtigungen
- App Live-Ansicht mit Hören und Sprechen (Gegensprechfunktion)
- Speicherung: Download per App / Client und lokal via SD-Karte
