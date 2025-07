Amazon Hotline: Kundenservice bei Fragen und Problemen kostenlos kontaktieren

Wer bei Amazon bestellt, erwartet schnelle Lieferung und reibungslosen Service. Manchmal treten aber Probleme auf. Der Amazon-Kundenservice hilft bei Fragen zur Bestellung, Rücksendung oder Problemen mit einem Produkt. Hier gibt es alle wichtigen Telefonnummern und Kontaktoptionen für Privatkunden und Händler.

Gibt es eine kostenlose Amazon-Hotline?

Amazon bietet Kunden einen Service, über den man einen Rückruf anfordern kann:

Dazu öffnet ihr diese Seite. Stellt sicher, dass ihr eingeloggt seid. Gebt hier im unteren Feld eure Telefonnummer an. Bestätigt die Eingabe mit „Ruf mich jetzt an“. Der Support meldet sich telefonisch bei euch, sobald ein Mitarbeiter zur Verfügung steht.

Auf diesem Weg wird verhindert, dass ihr eine Nummer anruft, um dann zunächst minutenlang in einer Warteschleife zu hängen. Gerade bei dringenden Anliegen wie falschen Lieferungen oder Problemen mit Prime-Abonnements ist der direkte Anruf oft der schnellste Weg. Es gibt auch einige Hotline-Telefonnummern, die ihr selber anrufen könnt:

Deutschland 0800 36 38 469 Österreich 0800 88 66 32 38 Schweiz 0800 74 00 20 Aus dem Ausland +49 941 78 87 88

Diese Nummern sind genauso wie der Rückruf-Service kostenlos und zwischen 06:00 und 24:00 Uhr erreichbar. Ihr könnt sowohl per Festnetz als auch Mobilfunknetz anrufen. Achtet darauf, dass bei Auslandsanrufen je nach eurem Tarif Kosten anfallen können.

Faxnummer von Amazon

Die Faxnummer lautet: 089 38 03 88 01

Amazon-Hotline für Gewerbe/Händler (Amazon Business)

Wer als Händler bei Amazon tätig ist, verwendet andere Nummern:

Deutschland 0800 18 38 178 Österreich 0800 18 38 178 Schweiz 0800 90 94 59

Alternativen zur Amazon-Hotline

Schnell und bequem löst ihr eure Amazon-Probleme per Chat. Öffnet dazu die Webseite www.amazon.de/gp/help/customer/contact-us. Meldet euch mit eurem Amazon-Konto an, sofern nötig und klickt auf den Button „Jetzt chatten“. Ihr werdet dann mit einem Mitarbeiter verbunden. Denkt bitte daran, freundlich zu bleiben.

Amazon-Support über Kontaktseite erreichen

Support per Telefon oder E-Mail könnt ihr über die Kontaktseite von Amazon erhalten, sofern dieser für das entsprechende Thema angeboten wird.

Öffnet die Kontaktseite von Amazon. Oben könnt ihr direkt ein Produkt aus einer Bestellung auswählen, wenn ihr damit Probleme habt. Alternativ scrollt ihr etwas herunter. Hier wählt ihr eine Kategorie aus, zu der ihr Hilfe benötigt. Das können Fragen zu Bestellungen sein, aber auch zu Amazon-Geräten oder allgemeine Probleme mit dem Account wie Zahlungsinformationen. Spezifiziert euer Problem über die angezeigten Dropdown-Menüs, sofern etwas verfügbar ist. Danach werden euch darunter alle verfügbaren Kontaktoptionen zum Kundenservice angezeigt. Ihr könnt auswählen, ob ihr den Support zu eurem Anliegen per Chat, E-Mail oder Telefon erreichen wollt. Welche Kontaktoptionen euch angezeigt werden, ist von Thema zu Thema unterschiedlich.

Amazon-Support per E-Mail erreichen?

Ihr könnt euer Anliegen auch schriftlich formulieren und per E-Mail an den Amazon-Support schicken. Das geht auch, wenn ihr kein Amazon-Konto habt. Die E-Mail-Adresse lautet impressum@amazon.de. Beachtet jedoch, dass gerade hier zahlreiche Nachrichten eingehen und es leicht passieren kann, dass euer Anliegen erst sehr spät oder gar nicht bearbeitet wird. Die oben angegebenen Methoden für den Amazon-Kontakt sind also sicherer.

In verschiedenen Foren kursiert das Gerücht, dass man bei Problemen auch direkt an den Amazon-Chef Jeff Bezos eine E-Mail schreiben kann. Das ist dran an den Gerüchten.

